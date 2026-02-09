Super Bowl 2026.: Bad Bunny ispisao povijest uz pomoć Lady Gage i moćne poruke

U samo trinaest minuta, Bad Bunny je uspio sažeti esenciju svoje umjetnosti: glazbu koja pokreće, kulturu koja inspirira i poruku koja ujedinjuje. Pokazao je svijetu da se povijest može pisati i na španjolskom te da se s najveće pozornice može govoriti o malom otoku s velikim srcem

Kada su se ugasila svjetla na stadionu Levi's u Santa Clari, a prvi taktovi pjesme "Tití Me Preguntó" odjeknuli pred stotinama milijuna gledatelja, bilo je jasno da ovo neće biti samo još jedan u nizu spektakularnih nastupa u poluvremenu Super Bowla. Benito Antonio Martínez Ocasio, globalni fenomen poznatiji kao Bad Bunny, nije samo nastupao; on je na najveću američku pozornicu donio cijeli svoj svijet. U trinaest minuta ispisao je povijest kao prvi latino solo izvođač koji je predvodio show, i to gotovo u potpunosti na španjolskom jeziku, pretvorivši sportski događaj u nezaboravnu proslavu portorikanske kulture, zajedništva i glazbe koja ne poznaje granice.

Spektakl koji slavi korijene

Od samog početka, Bad Bunny je jasno dao do znanja da je njegov nastup posveta domovini. Scenografija je teren pretvorila u živopisno portorikansko susjedstvo: od polja šećerne trske i palmi do staraca koji igraju domine i prodavača tradicionalne ledene poslastice piragua. U središtu svega bila je "La Casita", ružičasta kuća koja je postala zaštitni znak njegovih koncerata, a za ovu prigodu bila je ispunjena zvijezdama poput Pedra Pascala, Jessice Albe i Karol G, stvarajući atmosferu prave kvartovske zabave.

Profimedia

Kroz energičnu mješavinu svojih najvećih reggaeton hitova, od "Yo Perreo Sola" do "Safaera", Bad Bunny je vodio publiku kroz plesnu ekstazu. Njegova energija bila je zarazna, a svaki pokret i stih bili su prožeti ponosom. U jednom trenutku, simbolično je odao počast i velikanima koji su mu utrli put, pustivši na trenutak klasik "Gasolina" Daddy Yankeeja, podsjetivši sve na korijene žanra koji je osvojio svijet.

Zvjezdani gosti i modni odabiri s porukom

Iako se o gostima nagađalo tjednima, malo tko je mogao predvidjeti iznenađenja koja je Bad Bunny pripremio. Vrhunac večeri bio je dolazak glazbene ikone Lady Gage. U dramatičnoj plavoj haljini njujorškog dizajnera Raula Lopeza, osnivača brenda Luar, izvela je senzualnu salsa verziju svog hita "Die With a Smile". Njezina pojava bila je više od pukog gostovanja; na haljini je nosila broš u obliku cvijeta flor de maga, nacionalnog simbola Portorika, odajući tako počast korijenima svog domaćina. Njihov zajednički ples, tijekom kojeg je na pozornici obavljeno i pravo vjenčanje za jedan par, bio je trenutak čiste glazbene magije.

Ubrzo nakon toga, pozornicu je preuzeo još jedan portorikanski velikan, Ricky Martin, koji je izveo pjesmu "LO QUE LE PASÓ A HAWAii", snažnu odu kulturnoj autonomiji otoka. No, dok su gosti blistali u dizajnerskim kreacijama, Bad Bunny je napravio potpuno neočekivan modni odabir. Njegov potpuno bijeli kostim, od sportskog dresa do elegantnog odijela, bio je posebno dizajniran u suradnji s globalnim high-street brendom Zara. Dres s natpisom "OCASIO" i brojem 64 bio je dirljiva posveta njegovoj majci i pokojnom ujaku. Odabirom svima dostupnog brenda, poslao je snažnu poruku o zajedništvu i dokazao da stil ne definira cijena, već stav.

Profimedia

Više od glazbe: Poruka koja nadilazi mržnju

Bad Bunnyjev nastup bio je prožet suptilnim, ali snažnim političkim porukama. Tijekom izvedbe pjesme "El Apagón" ("Zatamnjenje"), koja govori o čestim nestancima struje i problemima s kojima se Portoriko suočava nakon uragana Maria, popeo se na električni stup s kojeg su frcale iskre. U rukama je držao zastavu Portorika u njenim originalnim, svijetloplavim bojama koje simboliziraju pokret za neovisnost.

Pred sam kraj, dok su plesači nosili zastave svih zemalja Latinske Amerike, Bad Bunny se obratio publici na engleskom jeziku. Nakon uzvika "God Bless America!", počeo je nabrajati sve države američkog kontinenta, od Čilea i Argentine do Kanade i Sjedinjenih Država, podsjećajući da "Amerika" nije samo jedna država, već dva kontinenta. Njegov nastup, koji je bio predmet kritika desničarskih krugova i prije nego što se dogodio, završio je porukom ispisanom na ekranu: "Jedina stvar moćnija od mržnje je ljubav".