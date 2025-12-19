Snimanje nove sezone emisije 'Mašta stvara svašta' u punom je jeku, a na male ekrane stiže u siječnju!

Emisija je namijenjena djeci predškolske i rane školske dobi te kroz igru, umjetnost i raznolike kreativne zadatke razvija njihovu kreativnost, motoričke vještine i samopouzdanje

Na programu RTL Kockice od idućeg mjeseca, taman na vrijeme za povratak u školske klupe, počinje nova sezona edukativno-zabavne emisije 'Mašta stvara svašta', koja na kreativan i djeci prilagođen način potiče maštu, radoznalost i slobodno izražavanje najmlađih gledatelja.

Emisija je namijenjena djeci predškolske i rane školske dobi te kroz igru, umjetnost i raznolike kreativne zadatke razvija njihovu kreativnost, motoričke vještine i samopouzdanje. 'Mašta radi svašta' djecu ohrabruje da razmišljaju izvan okvira, istražuju vlastite ideje i uživaju u stvaranju, bez straha od pogrešaka. Uz to, stavlja naglasak na izradu rukama i korištenje prirodnih materijala.

'Mašta stvara svašta' snimana je prema načelima green filminga, pa uz to što se recikliraju materijali korišteni u prethodnim sezonama, koriste se isti rekviziti, a ove sezone poseban je naglasak na korištenju lišća pri stvaranju pravih malih kreativnih umjetničkih radova.

'Mašta stvara svašta' primjer je kvalitetnog domaćeg sadržaja koji spaja zabavu i edukaciju, koji potiče dječju maštu, ali i brigu o okolišu i tako pruža djeci sigurno, poticajno i inspirativno televizijsko iskustvo.

Nova sezona edukativno-zabavne emisije RTL Kockice 'Mašta stvara svašta' stiže na male ekrane polovicom siječnja!

