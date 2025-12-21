Horoskop za nedjelju: Vage trebaju znati gdje su im granice, blizanci se moraju dobro naspavati

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu nedjelju

Ovan

LJUBAV: U osobnim odnosima danas biste se mogli osjećati pomalo frustrirano. Znate da može bolje, ali okolnosti ne daju. POSAO: Vjerojatno se nećete složiti sa svojim šefovima, ali to nije razlog za raspravu. Pričekajte bolju priliku. ZDRAVLJE&SAVJET: Emotivne frustracije.

Bik

LJUBAV: Ni današnji dan neće vam donijeti rješenje vaših ljubavnih jednadžbi. Pokušajte to prihvatiti s mirom. POSAO: Rado biste napali svog šefa ili mu nekako dokazali da nije u pravu. Ova ratobornost nije dobrodošla. ZDRAVLJE&SAVJET: Kontrolirajte se.

Blizanci

LJUBAV: Nema prepreka za vaše ljubavne zamisli. Voljena osoba podržat će svaku vašu ideju, pa makar ona bila i ludost. POSAO: Idete svojim putem i tako se osjećate najbolje. Ipak, potrebno je pokazati malo više obzira prema drugima oko sebe. ZDRAVLJE&SAVJET: Dobro se naspavajte.

Rak

LJUBAV: Male ljubavne frustracije protegnut će se i na današnji dan. Uz takt i strpljenje sve ćete uspjeti riješiti. POSAO: Možda će vam se činiti da vas provociraju, ali zapravo vas žele bolje pokrenuti. Pokažite svoje ambicije. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne tugujte za prošlošću.

Lav

LJUBAV: Ohrabreni prethodnim danima, vi ćete danas pokazati maksimalnu ljubaznost u privatnim odnosima. POSAO: Vaši poslovni suradnici imat će zamisli koje nisu stabilne. Brzo ćete to prepoznati i taktično preusmjeriti stvari. ZDRAVLJE&SAVJET: Tjelesno ste odlično.

Djevica

LJUBAV: Znate da se malim koracima prelazi ista udaljenost kao i velikim. Skromnost u očekivanjima i ljubaznost učinit će dobro. POSAO: Dobro ćete komunicirati sa svojim suradnicima. Neki će vam povjeriti svoje brige ili nezadovoljstvo poslom. ZDRAVLJE&SAVJET: Držite se svojih ciljeva.

Vaga

LJUBAV: Ne postoji recept kako poboljšati vezu, a svakako se to nje može „na gumb“. Potrebno je strpljenje i tolerancija. POSAO: Pokazat će se da je spoj vaše mašte i znanja ona dobitna kombinacija u poslu kojim se bavite. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne idite preko svojih granica.

Škorpion

LJUBAV: Većina vas danas će se povući u svoj svijet mašte i tu će vrtjeti svoj film. Bit će to utočište od stvarnosti. POSAO: Cijenjeni ste zbog svog znanja. Bit ćete svjesni toga, a neki i ponosni. Danas otkrivate nove tajne. ZDRAVLJE&SAVJET: Upoznajte sami sebe.

Strijelac

LJUBAV: Vaša društvenost raste i danas ste opet potpuno otvoreni za ljude, druženja i nova poznanstva. Izađite. POSAO: Ne želite da vas uspoređuju s drugima, ali za takvu unikatnu poziciju treba se i potruditi. ZDRAVLJE&SAVJET: Nitko na svijetu nije otok.

Jarac

LJUBAV: Bit ćete otvoreni i spremni na svaku vrstu druženja. Oni koji još traže srodnu dušu neka izađu, bez obzira na to što je radni dan. POSAO: Financijski rezultati neće biti upitni, ali novi troškovi već su na vidiku. Kad zarađenom oduzmete, bit ćete gotovo na istom. ZDRAVLJE&SAVJET: Duh je iznad materije.

Vodenjak

LJUBAV: Osim što će vas druga strana podržavati gotovo u svemu, danas će joj se pridružiti i vaši prijatelji. POSAO: Ne pravite buku ako to nije nužno. Svaki posao može se obaviti jednako učinkovito i u tišini. ZDRAVLJE&SAVJET: U dobroj ste formi.

Ribe

LJUBAV: Morat ćete se malo pozabaviti svojom obitelji, a to će vas potaknuti da bolje sagledate svoju vezu. POSAO: U nekima od vas čuči konzervativac koji ne da onoj drugoj naprednijoj strani da se razvije. ZDRAVLJE&SAVJET: Oslobodite se predrasuda.