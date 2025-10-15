'Sjene prošlosti': Šok na tulumu! Neočekivana osoba stane na Nikinu stranu

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova napeta epizoda serije 'Sjene prošlosti'

Neočekivana osoba stane na Nikinu stranu tijekom Blankina tuluma, što sve iznenadi: „Nika govori ono što svi zapravo mislimo - da je Blanki mjesto u zatvoru!“

Šimun je odlučan uništiti Karla i preuzeti njegovu firmu. Sklapa novi pakt s Juranom.

Tomo se teško nosi s mogućnošću da mu je Sara kći. Pritišće Rebeku u potrazi za odgovorima, no njihov razgovor načuje zgrožena Sara.

Kako bi udovoljila Olgi, Nika joj obeća da će odustati od traženja pravde za svoju majku. Je li stvarno bila iskrena?

'Sjene prošlosti' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je na platformi Voyo 24 sata prije emitiranja na televiziji.