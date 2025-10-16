Fun
SJENE PROŠLOSTI

Hoće li sve izmaknuti kontroli? Nika traži Blankino priznanje: 'Samo probaj nešto, istog trena ću te ubiti!'

Žena.hr
16. listopada 2025.
Hoće li sve izmaknuti kontroli? Nika traži Blankino priznanje: 'Samo probaj nešto, istog trena ću te ubiti!'
Rtl
Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova napeta epizoda serije 'Sjene prošlosti'

Šimun i Olga se jako zabrinu kad Mate javi da se Nika nije vratila kući i nitko ne zna gdje je otišla.

Paula dolazi na pregled kod Olge i doznaje neočekivano lošu vijest. Tomo joj je podrška te se oni još više zbližavaju.

Hoće li sve izmaknuti kontroli? Nika traži Blankino priznanje: 'Samo probaj nešto, istog trena ću te ubiti!'
Rtl

Miro pokuša pozvati Martu na red zbog onoga što je napravila Blanki, no u tome ga spriječi Karlo.

Kad dozna da mu je Šimun sabotirao veliki posao, Karlo svoj bijes iskaljuje na Marti.

Iako se čini da je Nika izvan kontrole, ona samo želi izvući Blankino priznanje.

"Idemo, uzmi ključeve", govori Nika Blanki s pištoljem u ruci, "Samo probaj nešto, istog trena ću te ubiti!"

Hoće li sve izmaknuti kontroli? Nika traži Blankino priznanje: 'Samo probaj nešto, istog trena ću te ubiti!'
Rtl

Kako će završiti ova opasna igra i hoće li je tko spriječiti prije nego što sve izmakne kontroli?

'Sjene prošlosti' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je na platformi Voyo 24 sata prije emitiranja na televiziji.

Pročitajte još o:
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SJENE PROŠLOSTI
Hoće li sve izmaknuti kontroli? Nika traži Blankino priznanje: 'Samo probaj nešto, istog trena ću te ubiti!'