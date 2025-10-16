Hoće li sve izmaknuti kontroli? Nika traži Blankino priznanje: 'Samo probaj nešto, istog trena ću te ubiti!'

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova napeta epizoda serije 'Sjene prošlosti'

Šimun i Olga se jako zabrinu kad Mate javi da se Nika nije vratila kući i nitko ne zna gdje je otišla.

Paula dolazi na pregled kod Olge i doznaje neočekivano lošu vijest. Tomo joj je podrška te se oni još više zbližavaju.

Miro pokuša pozvati Martu na red zbog onoga što je napravila Blanki, no u tome ga spriječi Karlo.

Kad dozna da mu je Šimun sabotirao veliki posao, Karlo svoj bijes iskaljuje na Marti.

Iako se čini da je Nika izvan kontrole, ona samo želi izvući Blankino priznanje.

"Idemo, uzmi ključeve", govori Nika Blanki s pištoljem u ruci, "Samo probaj nešto, istog trena ću te ubiti!"

Kako će završiti ova opasna igra i hoće li je tko spriječiti prije nego što sve izmakne kontroli?

'Sjene prošlosti' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je na platformi Voyo 24 sata prije emitiranja na televiziji.