NOVA SEZONA USKORO

Sestre u 'Gospodinu Savršenom'! Poslije Milice stiže i Jelena: 'Ovo je iskustvo koje se mora doživjeti'

Žena.hr
22. siječnja 2026.
Svojim smirenim pristupom, emocionalnom zrelošću i iskrenim očekivanjima, Jelena u novu sezonu 'Gospodina Savršenog' ulazi bez maski - spremna pokazati tko je i što želi

Nakon što su gledatelji u četvrtoj sezoni 'Gospodina Savršenog' upoznali Milicu, u novoj, petoj sezoni showa upoznat će i njezinu sestru Jelenu! Jelena ističe da u show ulazi uz sestrinu podršku, ali s potpuno drugačijim pogledom na ljubav.

„Prije svega, željela sam se okušati u nečem novom i steći nova iskustva. Nadam se da ću pronaći osobu sličnu sebi, s kojom mogu graditi budućnost“, iskreno kaže Jelena na početku svoje televizijske avanture te dodaje: „Zahvaljujući sestrinu iskustvu, vidjela sam i lijepe i izazovne strane showa, ali sam shvatila da je to nešto na što se ne možeš pripremiti - moraš to doživjeti.“

Prije ulaska dobila je i važan sestrinski savjet koji joj je posebno ostao u pamćenju. „Najvažnije što mi je rekla bilo je da ostanem dosljedna sebi i da se ne trudim ispuniti tuđa očekivanja. Naravno, poželjela mi je i puno sreće“, otkriva Jelena, koja priznaje da se ona i Milica znatno razlikuju kada je riječ o vezama.

„Biramo potpuno drugačije muškarce - i po izgledu i po osobinama“, kaže bez zadrške te dodaje kako u novu sezonu ulazi iskreno, emotivno i bez kalkulacija. „Tražim osobu s kojom mogu graditi budućnost“, poručuje odlučno.

Za sebe kaže da je organizirana, ali i puno emotivnija nego što to ljudi primijete na prvi pogled. „Iako se to ne vidi odmah, jako sam emotivna kada sam u svoja četiri zida. Volim razgovore koji imaju smisla i nose dubinu. U odnosima s muškarcima sam iskrena“, ističe i naglašava da joj površnost nikada nije bila privlačna.

Na pitanje što je prvo privuče kod muškarca, odgovara vrlo jasno: „Stav i način na koji razgovara. A kasnije obratim pažnju i na to - što zapravo govori.“ Dodaje kako misli da se može zaljubiti u showu, ne bježi od emocija, ali ostaje realna: „Mogu se zaljubiti, ali za pravu ljubav ipak treba vremena.“

Svojim smirenim pristupom, emocionalnom zrelošću i iskrenim očekivanjima, Jelena u novu sezonu 'Gospodina Savršenog' ulazi bez maski - spremna pokazati tko je i što želi. Hoće li upravo ona pronaći ono što traži, gledatelji će moći doznati od 26. siječnja na platformi Voyo, a uskoro i na RTL-u.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

