Podjele u kući i oteti romantični trenuci: 'Definitivno mi se isplatila krađa spoja'

Dvojica Savršenih započeli su dan razmišljajući hoće li netko iskoristiti divlju ružu i promijeniti tijek planiranih spojeva. U vili su se vodile žustre rasprave - dok su jedne djevojke smatrale da je takav potez potpuno opravdan, druge su ga osuđivale.

„Svakome bih ukrala taj spoj da sam na njihovu mjestu, ali opet mi je taj potez bez veze“, komentirala je jedna kandidatkinja. Na kraju su djevojke riskirale i obje divlje ruže bile su iskorištene. „Ne ljutim se, želim ti sreću“, rekla je jedna djevojka drugoj.

Mir u vili nije dugo trajao. Komentari o očajničkim potezima, prozivanja i stare netrpeljivosti eskalirali su u otvorenu svađu. „Zašto bi ona dala tebi dala priliku da oduzme sebi, tko si ti njoj?“ pitala je jedna djevojka, a druga je oštro zaključila: „Mislim da treba nekad zaključiti svoja usta. Toliko žena priča, toliko je napadna, toliko je nametljiva… Totalno je ovo danas bilo nepotrebno.“

Na spojevima jedan se Savršeni povezao s jednom djevojkom kroz kuhanje tradicionalnih jela. „Spoj je bio kao napravljen za mene; bio je romantičan, kreativan i nešto što sam baš priželjkivala“, rekla je djevojka ne skidajući osmijeh s lica.

Drugi se Savršeni sa svojom pratnjom uputio na more, gdje su uživali u ronjenju i romantičnoj večeri. „Definitivno mi se isplatila krađa spoja, ne žalim ni sekunde“, bila je jasna djevojka dok je Savršeni primijetio da se napokon opustila i pokazala novu stranu sebe.

Nakon povratka u vilu nastavile su se analize o krađama spojeva, ružama i Savršenima. „Sreća je lijepa samo dok se čeka“, zaključit će djevojke.

Tko je riskirao previše, tko je dobio više nego što je očekivao i kakve će posljedice ove odluke imati - pogledajte u 10. epizodi 'Gospodina Savršenog', već dostupnoj na platformi Voyo, a od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati i na RTL-u.