Petra Kurtela proslavila 43. rođendan i poslala snažnu poruku: 'Vjernost sebi je zauvijek!'

Petra je istaknula da su godine samo broj te da je najvažnije ostati vjeran sebi i uživati u svakom trenutku, čime je inspirirala mnoge svoje pratitelje

Poznata hrvatska glumica Petra Kurtela proslavila je 43. rođendan na zaista poseban način, podijelivši s pratiteljima na Instagramu kolaž fotografija koji slavi životnu radost i autentičnost. Svojom objavom poslala je inspirativnu poruku o prihvaćanju godina i rušenju stereotipa.

U nizu simpatičnih fotografija, Kurtela je pokazala kako i u 43. godini života i dalje nosi minice, isprobava nove hobije poput lončarstva i tenisa, bez obzira na uspjeh, te se ne boji pokazati bez šminke, kao ni s "hrpetinom šminke".

Kroz fotografije koje prikazuju njezinu zaigranu i slobodnu prirodu, od odmaranja u prirodi do ludiranja pred kamerom, glumica je istaknula kako su joj vlastite potrebe važnije od društvenih normi. Cijelu je priču zaokružila snažnom porukom: "Godine su samo broj, vjernost sebi je zauvijek!". U opisu je duhovito dodala: "I da, lagali su nam. Turns out: četrdesete su nove desete!🤪🤪"

Ova objava savršeno se uklapa u imidž Petre Kurtele, koju publika pamti po ulozi u seriji "Zabranjena ljubav", gdje je glumila Lanu Kos. Kurtela, rođena 12. studenog 1982. u Zagrebu, poznata je po ekološki osviještenom načinu života te po tome što zagovara autentičnost, a ovaj rođendanski post još je jedna potvrda njezine životne filozofije.

Obožavatelji i kolege s oduševljenjem su prihvatili objavu te su je u komentarima obasuli brojnim čestitkama i riječima podrške, hvaleći njezin mladenački duh i pozitivan stav. "Svaka ti čast 😁 i sretan ti rođendan" i "Ko curetak", samo su neki od komentara koji su se nizali ispod objave.