Pet srčanih i ambicioznih Slavonki iz 'Gospodina Savršenog' dobro znaju što žele

Kako će se ove dame uistinu snaći, pokazat će nova sezona 'Gospodina Savršenog' od 26. siječnja na Voyo, a uskoro na RTL-u

Od 26. siječnja na Voyo, a uskoro na RTL-u s prikazivanjem kreće nova, peta sezona 'Gospodina Savršenog'. Među šarolikim kandidatkinjama iz Hrvatske, regije, ali i ostatka Europe je i pet dama, Slavonki koje nižu životne i poslovne uspjehe, imaju velike planove za budućnost, a u vili i na spojevima će pokazati svoju slavonsku srčanost i emotivnost.

Svestrana Antonela iz Slavonskog Broda za sebe kaže da je znatiželjna, ambiciozna, i topla osoba koja voli biti okružena ljudima te netko tko istinski vjeruje u to da se upornošću, hrabrošću i radom mogu ostvariti snovi. Poduzetnica je, ima vlastiti beauty salon, a uz to studira marketing i odnose s javnošću.

„Odgojena sam uz vrijednosti jednostavne djevojke iz malog grada, no životni put mi je donio prilike da upoznam život i izvan manjeg mjesta te stvorim neku novu verziju sebe. Od malena sam voljela sanjati velike snove, a kada sam malo porasla, znala sam da se jednog dana želim osamostaliti i napraviti nešto svoje“, priča.

U budućnosti bi se voljela dodatno profesionalno razvijati, ali i ostvariti kao majka i uživati u vlastitoj obitelji te biti okružena pravim ljudima. U show ulazi otvorenog srca, spremna upoznati nove ljude, kao i pobijediti svoja ograničenja i predrasude. „Vrlo sam emotivna, iskrena i srčana i ne znam drugačije funkcionirati... Slavonskobrodska toplina i otvorenost dio su mene i vjerujem da će se to u showu jasno vidjeti“, poručuje.

Tena živi na relaciji Zagreb-Berlin, no odrasla je u Osijeku. Za sebe kaže da je znatiželjna i ambiciozna, voli kretanje i promjene, ali cijeni i mir, svoje ljude i vlastite male rutine. Zbog djeda pilota oduvijek ju je privlačila ideja „ureda u oblacima“ pa danas radi kao stjuardesa!

„Posao me najviše naučio strpljenju, komunikaciji, empatičnosti i postavljanju granica... Naučiš se snaći bilo gdje, gdje god me život baci, znam da se mogu snaći, pa tako i u 'Gospodinu Savršenom'“, smije se.

U budućnosti bi voljela izgraditi i vlastiti modni brend te uživati u životu sa svojom obitelji. Ipak, priznaje: „Osoba sam koja ne voli odgađati snove. Sve što poželim, dosad sam ostvarila odmah i sada. Vjerujem da se želje ne ostavljaju za kasnije, one se žive u trenutku u kojem nastanu.“

Sudjelovanje u showu veliki joj je izazov koji je objeručke prihvatila i ne sumnja da će se snaći: „Vjerujem da će se pokazati i ta moja slavonska topla, živa i iskrena emocija."

Manuela je rodom iz Vinkovaca no živi i radi u Zagrebu. Emotivna je, znatiželjna i svestrana pa stalno traži priliku za neke nove interese i otkrivanje različitih strana sebe. Dio života provela je u Milanu, gdje je potpisala ugovor s jednom od najprestižnijih svjetskih modnih agencija. „Kao 'novo lice' nosila sam revije pod okriljem Voguea i radila za Pradu, što mi je u tom trenutku značilo jako puno. Nakon toga, radila sam modeling i u Portugalu, Grčkoj, Berlinu i Parizu“, ponosno ističe.

Kad je u planovima u budućnosti riječ, smatra da se život rijetko kad može „isplanirati“, no zna da će uvijek težiti napretku. Poslovno se vidi u nekom kreativnom, komunikacijskom i poduzetničkom okruženju, a privatno bi željela biti mirna i stabilna, s kvalitetnim odnosima i uz ljude s kojima dijeli iste vrijednosti. Sudjelovanje u showu poseban joj je izazov: „Do sada sam bila pred kamerama predstavljajući brendove ili projekte, a ovdje prvi put predstavljam sebe, i to u jednoj intenzivnoj i neuobičajenoj situaciji... Sigurna sam da će slavonska srčanost i emotivnost doći do izražaja kako se budem osjećala opuštenije“, poručuje.

Simpatična Jelena M. trenutačno živi u Zagrebu, no rodom je iz Slavonskog Broda. Ističe kako joj je najveći uspjeh u životu zasad diploma, ali i činjenica da je već dugi niz godina samostalna.

Za sebe kaže da je prosječna 25-godišnjakinja koja svoj život povremeno „začini“ nekim neočekivanim iskustvom, baš kao što je i sudjelovanje u 'Gospodinu Savršenom. „Nova iskustva najčešće prvo pokušam dubinski analizirati, izvagati i izmjeriti, ali uglavnom samo presiječem, prepustim se intuiciji i bacim u nepoznato. Naravno, ako me srce tamo vodi. I za sad ne žalim ni jedan svoj srčani odabir. Očekujem da će show biti jedna velika vježba iz otpuštanja kontrole i analize u zamjenu za prepuštanje trenutku i iskustvu“, kaže.

Misli da će se u vili s ostalim djevojkama dobro snaći jer nije konfliktna te uvijek vjeruje svom instinktu da prepozna i pronađe prave osobe za nju. Veseli se i dejtovima, iako zna da će ovo biti posve drukčije iskustvo. „Bilo bi mi drago da netko izvuče moju emotivnu, vatrenu stranu koju inače teže pokazujem“, smije se.

Osječanka Lara pravi je aktivni tip, a otkako je prohodala bavi se raznim sportovima, već deset godina trenira hip-hop i stalno je u pokretu. Uz to, velika je ljubiteljica automobila. „Volim dobre automobile, slušati i pričati o njima... Volim filmove o autima i utrkama, a jednog dana željela bih naučiti sama popravljati i tunirati automobile. Privlači me adrenalin i volim ga osjetiti u životu“, ističe.

Izuzetno vezana za svoju obitelj, cilj joj je, kako kaže, jednog im dana moći priuštiti sve što zaslužuju i omogućiti život bez briga u kojem će moći istinski uživati. Show će za nju biti jedna nova pustolovina i prilika da možda upozna ljubav svog života. U nekim situacijama, smatra, sigurno će doći do izražaja njezina slavonska srčanost, a baš kao i uvijek u životu, veseli se novom iskustvu.

