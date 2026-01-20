Najveći trendovi iz 2016. koji su ponovno aktualni ove godine

Deset godina nakon što je 2016. obilježila cijelu jednu modnu eru, njezini najprepoznatljiviji komadi i siluete ponovno su u središtu pažnje. U 2026. godini ti se trendovi vraćaju promišljenije, profinjenije i prilagođeni današnjem načinu života, dokazujući da prava moda nikada ne izlazi iz igre

Modni ciklusi još su jednom potvrdili svoje nepisano pravilo: trendovi rijetko nestaju zauvijek. Deset godina nakon što je 2016. obilježila jednu izrazito prepoznatljivu estetiku, njezini se ključni komadi i stilovi u 2026. vraćaju u fokus, ali u znatno profinjenijem i suzdržanijem izdanju. Umjesto doslovnog kopiranja prošlosti, aktualna moda reinterpretira tadašnje favorite kroz prizmu današnjih potreba, navika i senzibiliteta.

Godina 2016. ostala je zapamćena po snažnom utjecaju kreativnih direktora koji su definirali tadašnju modnu scenu. Ulični stil obilježavali su uski krojevi, nježne pastelne nijanse i modni dodaci koji su brzo stekli kultni status. Upravo se ti elementi danas ponovno pojavljuju na pistama i u svakodnevnim kombinacijama, ali bez pretjerane nostalgije. Povratak skinny traperica, primjerice, ne dolazi kao modni šok, već kao odgovor na želju za jasnijom siluetom i strukturiranijim stylingom, često u kombinaciji s klasičnim čizmama do gležnja koje nikada zapravo nisu izašle iz mode.

Evo koji se ključni komadi i stilovi iz 2016. u ovoj godini ponovno vraćaju u fokus, u malo svježijem i modernijem izdanju.

It torbe

Kultne torbe koje su 2016. nosile status modnog trofeja ponovno su u fokusu. Prepoznatljive siluete, strukturirani modeli i torbe koje su nekada bile „must-have“ danas se vraćaju kroz vintage komade i suvremene reinterpretacije. U 2026. godini It torbe ponovno se doživljavaju kao dugoročna ulaganja, a ne prolazni trend.

Skinny traperice

Povratak uskih traperica jedan je od najkomentiranijih modnih trenutaka posljednjih sezona. Iako su godinama bile u sjeni opuštenijih krojeva, 2026. vraćaju se u svakodnevne kombinacije, najčešće u crnim ili tamnoplavim varijantama. Nose se uz čizme, balerinke ili mokasine, potvrđujući da ovaj kroj nikada nije u potpunosti nestao.

Čizme do gležnja

Čizme do gležnja dokaz su da neki komadi jednostavno ne izlaze iz mode. Popularne još 2016., danas se gležnjače ponovno nameću kao jedan od ključnih komada sezone. Njihova svestranost omogućuje lako kombiniranje s trapericama, haljinama i suknjama, što ih čini sigurnim izborom za svaku garderobu.

Millennial pink

Nježna ružičasta nijansa, koja je obilježila estetiku sredine prošlog desetljeća, ponovno se pojavljuje u 2026., ali u suptilnijem izdanju. Umjesto dominantnih kombinacija, millennial pink sada se koristi kao diskretan naglasak koji unosi dozu romantike i svježine u suvremene outfite.

Bomber jakna

Bomber jakna vraća se kao jedan od ključnih vanjskih komada sezone. Dok su modeli iz 2016. često bili satenski i ukrašeni, verzije za 2026. naglasak stavljaju na mekšu kožu, opuštene krojeve i neutralne tonove. Rezultat je spoj ležernosti i luksuza koji se lako uklapa u svakodnevni stil.

Mokasine bez pete

Mokasine bez pete, koje su 2016. stekle kultni status, ponovno su među najpoželjnijom obućom. Njihova praktičnost i nenametljiva elegancija čine ih idealnim izborom za užurbane dane. U 2026. nose se uz opušteni denim, slip haljine i klasične krojeve.

Slip haljine s čipkom

Slip haljine s čipkom jedan su od onih trendova koji se s lakoćom prilagođavaju svakom desetljeću. U 2026. vraćaju se kao ključni komad koji se nosi tijekom cijele godine. Ljeti u minimalističkim kombinacijama, a zimi slojevito, uz kožne jakne ili bomberice i čizme.

Uski šalovi

Uski šalovi ponovno zauzimaju svoje mjesto kao decentan, ali upečatljiv modni dodatak. Inspirirani estetikom 2016. i rock chic stilom, u 2026. služe kao završni detalj koji jednostavnim kombinacijama daje karakter i osobnost.

