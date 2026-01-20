Najslađi pomagač: Meri Goldašić snimkom iz kuhinje raznježila pratitelje

Influencerica je objavila video u kojem sa sinom priprema kolač, a maleni Rio postao je zvijezda Instagrama

Influencerica Meri Goldašić podijelila je sa svojim pratiteljima dirljiv obiteljski video u kojem kuha sa svojim četverogodišnjim sinom Rijom.

U opisu objave, Meri je otkrila kako je simpatični video nastao na inicijativu njezinog sina.

"Rio zna da mama snima videe često, pa je tražio da zajedno snimamo kako radimo brownie. I sad imam najslađi video na svijetu", napisala je ponosna majka.

Snimka prikazuje preslatke trenutke iz njihove kuhinje gdje maleni Rio, uz mamin nadzor, vješto pomaže u pripremi kolača, od razbijanja jaja do miješanja smjese. Posebno dirljiv trenutak, koji su primijetili i brojni pratitelji, bio je kada je Meri s puno ljubavi i podrške ohrabrila sina riječima "You got this" (Ti to možeš), pokazujući strpljenje i majčinski ponos dok je njezin sin preuzimao glavnu ulogu u kuhinji.

Obiteljski trenuci usred životnih promjena

Ova topla obiteljska objava dolazi u vrijeme velikih promjena za influencericu iz Šibenika. Krajem 2025. godine u javnost je dospjela vijest o njezinom razvodu od sada bivšeg supruga Jurice Goldašića, o čemu je Meri (31) početkom ove godine otvoreno progovorila sa svojim pratiteljima. Iako prolazi kroz izazovno razdoblje, koje je uključivalo i iseljenje iz obiteljskog doma, Meri je naglasila kako su ona i bivši suprug ostali u odličnim odnosima te da su potpuno posvećeni zajedničkom odgoju svojih sinova, četverogodišnjeg Rija i desetogodišnjeg Aleksandra, kojeg Meri ima iz prvog braka.

Objava Meri Goldašić više je od običnog recepta za brownieje; ona je snažan podsjetnik na važnost obiteljske ljubavi i podrške, posebice u teškim vremenima, a maleni Rio postao je, sudeći po reakcijama, prava zvijezda mamine objave.