Ovo je 15 finalistica Miss Hrvatske: Hoće li pobijediti liječnica, profesorica ili odvjetnica?

Ana ima 20 godina i dolazi iz Vinkovaca, no trenutno živi u Osijeku. Studentica je druge godine preddiplomskog studija na Ekonomskom fakultetu u Osijeku i članica studentske udruge Erudio. Obrazovanje smatra ključnim i nastoji svakodnevno učiti i primjenjivati znanje, a sudjelovala je i u debati u Europskom parlamentu u Strasbourgu. Voli čitati, putovati, upoznavati nove kulture i družiti se s obitelji i prijateljima. Aktivno govori engleski, razumije njemački, a trenirala je plivanje deset godina. Danas redovito trenira u teretani i vodi zdrav život. Cilj joj je inspirirati druge ljude, posebno mlade žene, da vjeruju u sebe, rade na sebi i slijede svoje snove.