Gdje na kestenijadu ovog vikenda? Pregled najboljih manifestacija od Kostajnice do Lovrana

Miris kestena, vesela glazba i topli jesenji dani – teško je zamisliti bolji način za provesti vikend. Bilo da se odlučiš za obalu, kontinentalnu Hrvatsku ili zagorske brežuljke, kestenijade su prilika da usporiš, uživaš u tradiciji i osjetiš pravi duh jeseni

Jesen donosi posebnu toplinu – šuštanje lišća pod nogama, miris pečenih kestena i osjećaj zajedništva koji prate tradicionalni jesenski festivali i manifestacije diljem Hrvatske. Kesten, simbol ove čarobne sezone, već desetljećima okuplja ljubitelje prirode, gastronomije i tradicije. Upravo zato, listopad je u znaku kestenijada – manifestacija koje slave jesenske plodove, domaće okuse i veselo druženje na otvorenom.

Prema svemu sudeći, vrijeme bi ovog vikenda trebalo biti sunčano pa ako tražiš ideju za vikend izlet, zašto ne bi posjetila jednu od ovih divnih jesenskih manifestacija. U nastavku donosimo vodič s popisom gradova i mjesta gdje se već od ovog vikenda održavaju najpoznatije hrvatske kestenijade.

Unsplash

Kestenijada u Hrvatskoj Kostajnici (10. – 12. listopada)

Najpoznatija domaća kestenijada, održava se već 28. put u Hrvatskoj Kostajnici, gradu koji s ponosom nosi ime po ovom jesenskom plodu. Posjetitelje očekuje bogat trodnevni program – od škole tradicijskih plesova i folklorne smotre do nezaboravnog leta balonom na vrući zrak. Naravno, središte događanja čine mirisni pečeni kesteni, domaći proizvodi i glazba uživo koja stvara pravi jesenski ugođaj.

Festival kestena u Petrinji (11. – 12. listopada)

U srcu Banovine, Petrinja će ponovno postati središte jesenskih okusa i dobre zabave. Festival kestena nudi spoj prirode, glazbe i tradicije – uz pečene kestene, domaće proizvode i radionice za sve uzraste. Idealno mjesto za obiteljski vikend i bijeg u prirodu.

Promo

Marunada u Lovranu (tijekom listopada)

Legendarna lovranska Marunada, ove godine jubilarna 50., jedan je od najpoznatijih jesenskih festivala u zemlji. Održava se u Lovranu i okolnim selima, a uz miris pečenih maruna, posjetitelji mogu uživati u kolačima, tradicionalnim jelima, sportskim događanjima i glazbenom programu. Marunada se održava vikendima tijekom listopada, a glavno događanje bit će u Lovranu, već ovog vikenda. Autentični mediteranski ugođaj uz more i kestene – tko bi odolio?

Promo

Kestenijada u Karlovcu (11. listopada)

Karlovačka Kestenijada ove se godine održava u samom centru grada, u Radićevoj ulici. Od 9 do 19 sati posjetitelje očekuju domaći proizvodi lokalnih OPG-ova, radionice za djecu te, naravno, neodoljiv miris svježe pečenih kestena.

Kestenijada u Plešivici (11. listopada)

Na prekrasnim međimurskim brežuljcima, u selu Plešivica, održava se tradicionalna Kestenijada i proslava Svjetskog dana pješačenja. Posjetitelje očekuje šetnja trim stazom, glazba, bogata gastronomska ponuda i zabava za najmlađe. Idealna destinacija za sve koji žele spojiti prirodu i dobru hranu.

Unsplash

Kestenijada u Bosiljevu (11. listopada)

Bosiljevo će i ove godine okupiti brojne posjetitelje uz kulturni i zabavni program, nastupe KUD-ova i koncert grupe Vigor. Na igralištu PŠ Ivan Goran Kovačić čeka te bogata gastro ponuda, štandovi lokalnih OPG-ova i pečeni kesteni – uz pravu dozu tradicije i veselja.

Promo

Gupčeva kestenijada u Gornjoj Stubici (19. listopada)

Za kraj mjeseca, u Gornjoj Stubici održava se 16. Gupčeva kestenijada „Mošt rezanec i kostanj pucanec“. Ova manifestacija okuplja ljubitelje prirode, vina i jesenskih plodova uz degustacije mošta, izložbu gljiva i bogat zabavni program.

Promo

Zelinska kestenijada (18. – 19. listopada)

Na predivnoj Kladešćici, iznad Svetog Ivana Zeline, 18. i 19. listopada održava se tradicionalna Zelinska kestenijada. Posjetitelj mogu uživati u zajedničkim šetnjama, edukativnim radionicama, glazbi i druženju uz pečene kestene s pogledom na zelinske brežuljke – savršeno mjesto za opuštenu jesensku avanturu.