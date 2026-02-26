Nevolje su na vidiku... Hoće li se Katarina i Toma zaista vjenčati?

Cvita i Mirjana u samoći noći razgovaraju o Nikoli, svekrva je prvi put nježna i iskrena prema Cviti. Nikola je depresivan i zabrinut

Djevojka obećava Mirjani da će s Nikolom ostati u Vrilu. Zora i Kata pričaju o budućnosti, a onda sviće dan vjenčanja Kate i Domazeta. U Vrilo dolazi Rankov ratni kolega, a Domazetu naviru loša sjećanja.

Svadba bi trebala krenuti, no hoće li se dogoditi? Hoće li se Katarina i Toma zaista vjenčati? Dok je Cvita na svadbi, Rajka i Nikola razgovaraju o njegovom odlasku u Ženevu. Dan svadbe završava neočekivano, sestre je tješe, a Domazeta sustižu grijesi iz prošlosti. Šušnjara i Krsto se sukobljavaju zbog Luce.

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

