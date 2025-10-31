Udale su se Olga i Marta: Pogledajte njihove prekrasne vjenčanice

Olga i Marta napokon su pronašle ljubav i mir sa Šimunom i Karlom, a evo kakve su haljine odabrale za svoja vjenčanja

U velikom finalu popularne serije 'Sjene prošlosti' udale su se glavna junakinja Olga i glavna antijunakinja Marta. Olga je napokon završila sa Šimunom, dok se Marta udala za Karla. Obje prekrasne, i Olga i Marta nosile su bijele vjenčanice.

Olga je 'sudbonosno da' Šimunu izrekla u bijeloj vjenčanici sirena kroja s otvorenim ramenima i volanom, dok je na glavi imala bijeli veo sa svilenim rubom. Obula je srebrne sandale, a kombinaciju je nadopunila srebrnim nakitom: ogrlicom, narukvicom i naušnicama. Nude nokti i šminka te raspuštena kosa oblikovana u lokne doprinijeli su tome da Olga izgleda jednostavno, a profinjeno, kao što je i bio njezin stil kroz čitavu seriju.

RTL

Marta je također do kraja ostala vjerna svom stilu. Ona je na svom vjenčanju imala bijelu svilenu negliže haljinu s tankim naramenicama i zanimljivim dekolteom. Njezin veo imao je bijele bisere, a od nakita je odabrala upečatljive, glomazne srebrne naušnice.

RTL

Više fotografija s vjenčanja pogledajte u fotogaleriji.