Idila na setu 'Divljih pčela'! Sestre Runje postale nerazdvojne, a glumačke legende očarane mladim talentima
31. listopada 2025.
Od ponedjeljka u 20.15 sati stižu 'Divlje pčele', najraskošnija RTL-ova dramska serija dosad! Intrigantna priča, slojeviti likovi, obiteljske tajne i tradicija Zagore gledatelje će prikovati za male ekrane. I dok u scenama glumci kroje mrežu zamršenih odnosa, na setu serije vlada sjajna, obiteljska atmosfera. A kako izgleda kad stanu pred kamere i transformiraju se u svoje likove, gledatelji će doznati vrlo brzo! 'Divlje pčele' na rasporedu su već od ponedjeljka u 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.
