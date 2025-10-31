Astro
ZVJEZDANI VODIČ ZA FINANCIJE

Što tvoj horoskopski znak govori o tvojim financijama: Ovaj znak sklon je riskirati s novcem

Ana Ivančić
31. listopada 2025.
Shutterstock
Svjetski dan štednje, 31. listopad, prilika je da zavirimo u svoje novčanike, ali i u zvjezdanu kartu. Zašto netko impulzivno troši, a netko svaki euro okrene dva put? Odgovor se možda krije u našem horoskopskom znaku

Čini se kao da neki ljudi jednostavno prirodno bolje znaju s novcem pa nikad ne zapadaju u dugove i minuse, dok su drugi stalno u problemima, čak i ako dobro zarađuju. Iako su za financijski uspjeh ključni znanje o novcu i disciplina kod trošenja, astrologija nudi zabavan uvid u naše nesvjesne obrasce ponašanja s novcem - a također nudi i vrijedne savjete. 

Vatreni znakovi - Ovan, Lav, Strijelac: Porez na impulzivnost

Vatreni znakovi novcu pristupaju s optimizmom. Ovan je sklon riziku i impulzivnoj kupnji. Lav voli luksuz i ne boji se potrošiti kako bi održao imidž uspjeha, no mora paziti da ne pretjera. Strijelac novac ulaže u slobodu – putovanja i avanture. Njegov optimizam može ga navesti da podcijeni troškove.

Savjet: Automatiziraj štednju. Postavi kratkoročne, uzbudljive ciljeve koji će te motivirati da ostaneš dosljedna.

Unsplash

Zemljani znakovi - Bik, Djevica, Jarac: Paradoks sigurnosti

Zemljani znakovi slove kao najodgovorniji. Bik cijeni stabilnost, ali ljubav prema udobnosti može ga odvesti u pretjerano trošenje. Djevica je metodična, no njena sklonost perfekcionizmu može dovesti do paralize – toliko analizira opcije da propusti priliku. Jarac je discipliniran i usmjeren na dugoročne ciljeve, ali ponekad zaboravi uživati u plodovima svog rada.

Savjet: Vježbaj trošenje na male radosti bez osjećaja krivnje. Prihvati da je bolje uložiti ono što je "dovoljno dobro", nego čekati savršenu priliku.

Zračni znakovi - Blizanci, Vaga, Vodenjak: Izazov dosljednosti

Zračni znakovi novcu pristupaju intelektualno, ali im nedostaje dosljednosti. Znatiželjni Blizanci lako će potrošiti na knjige i tečajeve, teško se držeći budžeta. Vaga teži harmoniji, no zbog neodlučnosti i želje da udovolji drugima često previše troši. Vodenjak je inovator koji ulaže u nekonvencionalne ideje, ponekad zanemarujući provjerene financijske savjete.

Savjet: Pronađi osobu u svom životu koja će ti pomoći da budeš odgovornija s novcem. Također, u slučaju većih dugova preporučuje se prihvatiti savjete financijskog savjetnika ili osobnog bankara. 

Unsplash

Vodeni znakovi - Rak, Škorpion, Ribe: Emocionalna potrošnja

Za vodene znakove, stanje računa povezano je s emocijama. Rak teži sigurnosti i štedi za obitelj, no sklon je "terapiji kupovinom" kada se osjeća ranjivo. Škorpion djeluje strateški, novac za njega predstavlja moć. Sklon je proračunatim rizicima, no može imati i skrivene dugove. Ribe su sanjari koji izbjegavaju praktičnu stranu novca. Velikodušne su, no nedostatak strukture može ih dovesti u probleme.

Savjet: Uvedi pravilo od 24 sata za veće kupnje - pričekaj jedan dan prije nego što platiš stvari u svojoj košarici kad kupuješ online. Također, stvori jasan plan štednje koji ćeš lako provoditi.

Kad je novac u pitanju, tvoj horoskopski znak ne bi trebao biti izgovor, već prije putokaz. Razumijevanje vlastitih sklonosti prvi je korak prema financijskoj stabilnosti. Iskoristi svoje snage i osmisli sustave koji će ublažiti tvoje slabosti. Bilo da si odvažni Ovan ili oprezni Rak, svjesno upravljanje novcem ključ je za tvoju sigurniju budućnost i za što manje financijskih briga. 

