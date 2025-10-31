Što tvoj horoskopski znak govori o tvojim financijama: Ovaj znak sklon je riskirati s novcem

Svjetski dan štednje, 31. listopad, prilika je da zavirimo u svoje novčanike, ali i u zvjezdanu kartu. Zašto netko impulzivno troši, a netko svaki euro okrene dva put? Odgovor se možda krije u našem horoskopskom znaku

Čini se kao da neki ljudi jednostavno prirodno bolje znaju s novcem pa nikad ne zapadaju u dugove i minuse, dok su drugi stalno u problemima, čak i ako dobro zarađuju. Iako su za financijski uspjeh ključni znanje o novcu i disciplina kod trošenja, astrologija nudi zabavan uvid u naše nesvjesne obrasce ponašanja s novcem - a također nudi i vrijedne savjete.

Vatreni znakovi - Ovan, Lav, Strijelac: Porez na impulzivnost

Vatreni znakovi novcu pristupaju s optimizmom. Ovan je sklon riziku i impulzivnoj kupnji. Lav voli luksuz i ne boji se potrošiti kako bi održao imidž uspjeha, no mora paziti da ne pretjera. Strijelac novac ulaže u slobodu – putovanja i avanture. Njegov optimizam može ga navesti da podcijeni troškove.

Savjet: Automatiziraj štednju. Postavi kratkoročne, uzbudljive ciljeve koji će te motivirati da ostaneš dosljedna.

Unsplash

Zemljani znakovi - Bik, Djevica, Jarac: Paradoks sigurnosti

Zemljani znakovi slove kao najodgovorniji. Bik cijeni stabilnost, ali ljubav prema udobnosti može ga odvesti u pretjerano trošenje. Djevica je metodična, no njena sklonost perfekcionizmu može dovesti do paralize – toliko analizira opcije da propusti priliku. Jarac je discipliniran i usmjeren na dugoročne ciljeve, ali ponekad zaboravi uživati u plodovima svog rada.

Savjet: Vježbaj trošenje na male radosti bez osjećaja krivnje. Prihvati da je bolje uložiti ono što je "dovoljno dobro", nego čekati savršenu priliku.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Zračni znakovi - Blizanci, Vaga, Vodenjak: Izazov dosljednosti

Zračni znakovi novcu pristupaju intelektualno, ali im nedostaje dosljednosti. Znatiželjni Blizanci lako će potrošiti na knjige i tečajeve, teško se držeći budžeta. Vaga teži harmoniji, no zbog neodlučnosti i želje da udovolji drugima često previše troši. Vodenjak je inovator koji ulaže u nekonvencionalne ideje, ponekad zanemarujući provjerene financijske savjete.

Savjet: Pronađi osobu u svom životu koja će ti pomoći da budeš odgovornija s novcem. Također, u slučaju većih dugova preporučuje se prihvatiti savjete financijskog savjetnika ili osobnog bankara.

Unsplash

Vodeni znakovi - Rak, Škorpion, Ribe: Emocionalna potrošnja

Za vodene znakove, stanje računa povezano je s emocijama. Rak teži sigurnosti i štedi za obitelj, no sklon je "terapiji kupovinom" kada se osjeća ranjivo. Škorpion djeluje strateški, novac za njega predstavlja moć. Sklon je proračunatim rizicima, no može imati i skrivene dugove. Ribe su sanjari koji izbjegavaju praktičnu stranu novca. Velikodušne su, no nedostatak strukture može ih dovesti u probleme.

Savjet: Uvedi pravilo od 24 sata za veće kupnje - pričekaj jedan dan prije nego što platiš stvari u svojoj košarici kad kupuješ online. Također, stvori jasan plan štednje koji ćeš lako provoditi.

Kad je novac u pitanju, tvoj horoskopski znak ne bi trebao biti izgovor, već prije putokaz. Razumijevanje vlastitih sklonosti prvi je korak prema financijskoj stabilnosti. Iskoristi svoje snage i osmisli sustave koji će ublažiti tvoje slabosti. Bilo da si odvažni Ovan ili oprezni Rak, svjesno upravljanje novcem ključ je za tvoju sigurniju budućnost i za što manje financijskih briga.