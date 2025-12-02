Od prosidbe do odlaska s imanja: Farmeri više ne skrivaju osjećaje, a dame ljubomoru!

Večeras od 21.25 sati na RTL-u slijedi nova epizoda 'Ljubav je na selu'

Robert i dalje pokušava ugasiti požar ljubomore, ali razgovor sa Suzanom završit će neočekivanim obratom. Dan će, pak, završiti romantičnom vožnjom koja će jedne itekako smiriti, a drugima dati novu nadu.

U Dalju, Dejan misli da bi veseli tulum uz obitelj i prijatelje mogao opustiti atmosferu na imanju. Jedna djevojka njegove najmilije posebno će osvojiti, spominjat će se čak i prosidba, ali jutro nakon fešte donosi hladan tuš i negiranje poljubaca.

U Drežnik Gradu radna akcija otkriva puno više od toga tko je najspretniji. Tomislav svoje osjećaje više ne skriva, a pritom ne bira ni riječi pa će ono što izgovori rastužiti jednu njegovu djevojku.

„U tom momentu se nisam vidjela ni blizu njega ni nje!“ poručit će pomalo razočarano, priznavši da razmišlja čak i o napuštanju showa.

RTL

Na jugu Hrvatske Dottie će prepričavati Jelici sve o poljupcu s Josipom, a u isto vrijeme Slađana će farmeru priznati da se osjeća odbačeno i napokon mu otvoriti srce.

Ipak, sve će kulminirati novim odlaskom kandidatkinje s jednog od imanja...

Tko je povrijeđen toliko da je odustajanje jedino rješenje? Nova epizoda 'Ljubav je na selu' na rasporedu je večeras od 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.