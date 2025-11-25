Velika radost u Opuzenu: Obitelj Ajduk proslavila krštenje devetog djeteta

U dalmatinskom gradu Opuzenu jedna je obitelj ovih dana imala poseban razlog za slavlje. Obilježili su trenutak ispunjen ljubavlju, ponosom i zajedništvom — krštenje njihova devetog djeteta, malenog Dominika

U obitelji Ajduk iz Opuzena u ovo predbožično je vrijeme zavladala atmosfera koju može stvoriti samo iskrena, duboka radost. Uz najbliže članove obitelji, rodbinu i prijatelje, mali je Dominik primio sakrament krštenja — događaj koji našoj tradiciji uvijek nosi posebnu simboliku. Za majku Boženu, oca Damira te njihovih sedam sinova i dvije kćeri ovo je bez sumnje bio trenutak za pamćenje. Devetoro djece u današnje vrijeme zaista nije česta pojava, pa je njihova priča izazvala divljenje javnosti. Također, sve je zanimalo kako izgleda svakodnevica obitelji s čak 11 članova.

"S devetim je puno lakše nego s trećim. Veća braća i sestre uskaču i pomažu pa su mene kao majku malo rasteretili. U svakom slučaju, puno radosti, puno posla, puno blagoslova", otkiva majka, gospođa Božena Ajduk.

Novi početak za jednog mališana, novo poglavlje za cijelu zajednicu

Dominikovo krštenje označilo je novo poglavlje u životu obitelji Ajduk, ali i u priči samog Opuzena, koje uvijek s posebnom toplinom dočekuje ovakve trenutke. U malim sredinama gdje djece ima iz godine u godinu sve manje, svaki je novi život dar, a mali je Dominik podsjetnik svima da su ljubav i obitelj najveće bogatstvo.