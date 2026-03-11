Noć bez kamera izazvat će kaos u vili: 'Jadnica, bijednica'

Nakon noći provedene u vili Gospodina Savršenog, atmosfera među djevojkama bit će napetija nego ikad. Dok će Petar biti zadovoljan svojom odlukom, u vili će zavladati ljubomora, ogovaranja i oštri komentari.

„Donio sam pravu odluku što sam njoj dao ključ“, priznat će Petar dok će djevojke u vili imati potpuno drugačiji pogled na situaciju.

Dok će jedne pokušavati ostati smirene, druge neće skrivati bijes. „Djevojke su previše bijesne, grizu sve“, komentirat će jedna od kandidatkinja dok će druga biti još oštrija: „Jadnica, bijednica.“

RTL

Povratak iz vila izazvat će lavinu reakcija, a svaka riječ i svaki osmijeh bit će pod povećalom. „Sve nam je jasno kad se žena toliko smije“, primijetit će jedna djevojka čim ugleda povratnicu s ružom u ruci.

Napetosti će dodatno porasti kada se u priču ponovno uključe Petar i Karlo, a stari odnosi i simpatije doći će na kušnju. Hoće li netko promijeniti stranu, tko kome više vjeruje - i tko je zapravo iskren?

RTL

