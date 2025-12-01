403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Fun
'LJUBAV JE NA SELU'

Neočekivani poljupci, nova doza ljubomore i šokantna priznanja: 'Kliknula sam s nekim drugim'

Žena.hr
1. prosinca 2025.
Neočekivani poljupci, nova doza ljubomore i šokantna priznanja: 'Kliknula sam s nekim drugim'
RTL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Strasti na farmama sve se teže kontroliraju, a ljubomora bi neke odnose mogla bespovratno uništiti!

U Donjoj Voći napetosti između Suzane i Ankice eskalirat će pred svima, dok Robert očajnički pokušava smiriti situaciju, ali njegove riječi samo produbljuju sumnje. Je li u pitanju prava zaljubljenost ili tek rivalstvo koje izmiče kontroli? Uz Dunav, Josip Đ. vodi Danku na romantičan razgovor na vodi, no idilu prekida iznenadni upad. Je li riječ o slučajnosti ili prikrivenoj ljubomori?

Neočekivani poljupci, nova doza ljubomore i šokantna priznanja: 'Kliknula sam s nekim drugim'
RTL

U Bilicama, pak, drugi Josip doživljava potpuno neočekivanu iskrenost. Jedna će mu dama priznati da među njima ne može biti ništa više od prijateljstva, a unatoč prvotnom šoku, dan će završiti u zagrljaju druge, a past će i prvi poljubac! U Drežnik Gradu jedna će djevojka Tomislavu kazati kako kemija među njima nije proradila… No njezino šokantno priznanje promijenit će omjer snaga na farmi. „Kliknula sam s nekim drugim“, otkrit će mu i čekati reakciju.

Ni u Dalju nije mirno. Djevojke su sve nezadovoljnije Dejanovim pristupom, a on njima zamjera manjak truda oko osvajanja. U trenutku dok se strasti zahuktavaju, na imanje stiže iznenađenje.

Neočekivani poljupci, nova doza ljubomore i šokantna priznanja: 'Kliknula sam s nekim drugim'
RTL

A dok jedni pucaju po šavovima, jedan će farmer kraj dana završiti velikim romantičnim priznanjem koje njegova odabranica već danima čeka... Što sve čeka farmere i kandidatkinje, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu', večeras od 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by VOYO Hrvatska (@voyo_hr)

Pročitajte još o:
Ljubav Je Na SeluRtlVoyo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'LJUBAV JE NA SELU'
Neočekivani poljupci, nova doza ljubomore i šokantna priznanja: 'Kliknula sam s nekim drugim'