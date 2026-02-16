403 Forbidden

OKUSI HRVATSKE

Stiže nova sezona 'Večere za 5': Natjecatelji će se morati potruditi, a gledatelji dolaze na svoje

Žena.hr
16. veljače 2026.
OKUSI HRVATSKE
RTL
Najdugovječniji hrvatski kulinarsko-zabavni show ‘Večera za 5’ vraća se s novom sezonom koja pojačava emocije i podiže uloge! Gledatelji RTL-a od ponedjeljka, 23. veljače, ponovno se vraćaju druženju i putovanju kroz okuse Hrvatske, ovog puta u izdanju koje je svježije, modernije i napetije nego ikad te jednostavno traži da se ostane pred ekranima. Naziv ostaje isti, ali doživljaj je potpuno nov

Profesori, misice, glazbenici, poduzetnici, električari, mame, tate, djedovi i bake - ove sezone kuhaju svi! A osim što kuhaju, gledateljima će donijeti i nove zabavne trenutke poput druženja s domaćim životinjama, skokova u bazen, spontanih pjesmi i svirki te dobrog starog njuškanja po kući domaćina. Pred gledateljima su nove epizode prepune trenutaka koji će se pamtiti, komentirati i dijeliti.

Stiže nova sezona 'Večere za 5': Natjecatelji će se morati potruditi, a gledatelji dolaze na svoje
RTL
Stiže nova sezona 'Večere za 5': Natjecatelji će se morati potruditi, a gledatelji dolaze na svoje
RTL

Koncept ostaje jasan i svima dobro poznat: pet osoba koje se međusobno ne poznaju okuplja se tijekom tjedna, a svaki dan drugi domaćin preuzima ulogu. U novim epizodama upoznat ćemo raznolike ekipe koje spajaju različite generacije i iskustva, a kemija među kandidatima osjetit će se u svakom pogledu, komentaru i zalogaju. Rađat će se neočekivani savezi, simpatije i rivalstva, a životne priče i osobnosti natjecatelja dolaze u prvi plan snažnije nego ikad pa će gledatelji, kako se tjedan bude približavao proglašenju pobjednika, navijati strastveno i imati svoje jasne favorite.

Uz nezaobilazno ocjenjivanje hrane, podižu se ulozi: gosti, uz komentare, posebno ocjenjuju atmosferu na večeri. Ova novost dodatno će podgrijati natjecanje i natjecateljima ozbiljno 'zapapriti' put do glavne nagrade. Upravo će taj element iz epizode u epizodu otvarati prostor obratima o kojima će se pričati već sljedećeg jutra, od dinamike za stolom, nepredvidivih situacija, spontanog humora, ali i emocija koje u trenu mogu promijeniti tijek igre kad se u nekoliko sati pokušava osvojiti društvo potpunih stranaca.

Stiže nova sezona 'Večere za 5': Natjecatelji će se morati potruditi, a gledatelji dolaze na svoje
RTL
Stiže nova sezona 'Večere za 5': Natjecatelji će se morati potruditi, a gledatelji dolaze na svoje
RTL

Nakon gotovo dvadeset godina u kojima je show donosio recepte, običaje i priče ljudi iz svih krajeva zemlje, nova sezona donosi nove uzbudljive ideje, uz vjernost autentičnosti i toplini zbog kojih je ‘Večera za 5’ već generacijama omiljeni dio dana.

„Uz kulinarske izazove, gledatelje ove sezone očekuje prava lavina humora, spontanosti i iskrenih emocija koje nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Produkcijski tim snažno je osvježio format kako bismo zadržali sve ono što publika obožava, a istovremeno donijeli novu razinu uzbuđenja i energije koju donose naši kandidati. Hvala gledateljima na vjernosti - budite uz nas i ove sezone!“, poručuju iz produkcije.

Stiže nova sezona 'Večere za 5': Natjecatelji će se morati potruditi, a gledatelji dolaze na svoje
RTL
Stiže nova sezona 'Večere za 5': Natjecatelji će se morati potruditi, a gledatelji dolaze na svoje
RTL

Ne propustite nove epizode omiljenog showa od 23. veljače u dobro poznatom terminu od ponedjeljka do petka u 17.50! Epizode su dostupne na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

