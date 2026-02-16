403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Fun
PETA SEZONA

Emocije ključaju! Djevojke zbog Savršenih pokazuju novo lice: 'Vratila se zaljubljena'

Žena.hr
16. veljače 2026.
Emocije ključaju! Djevojke zbog Savršenih pokazuju novo lice: 'Vratila se zaljubljena'
RTL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Tko ide na spojeve, tko je zaljubljen, a tko razočaran, pokazat će nova epizoda 'Gospodina Savršenog', večeras od 21.15 sati na RTL-u

Nakon posljednje ceremonije ruža, Jelena G. i Ana dobile su posebnu moć – divlju ružu koja im omogućuje da ukradu jedan spoj po želji.

Upravo to glavna je tema u kući. Neke cure misle da ih nisu zaslužile, neke su u blagom strahu, a neke smatraju kako ne treba biti licemjeran jer svatko bi na njihovu mjestu učinio isto.

U vilu ovaj put stižu čak dva pisma! Vrijeme je za dan s Karlom i Petrom, no u malo drukčijem izdanju. Neočekivane aktivnosti na grupnim spojevima malo će im pomrsiti planove, no kad vide svoje Savršene, natjecateljski duh itekako će proraditi.

Emocije ključaju! Djevojke zbog Savršenih pokazuju novo lice: 'Vratila se zaljubljena'
RTL
Emocije ključaju! Djevojke zbog Savršenih pokazuju novo lice: 'Vratila se zaljubljena'
RTL

„Nisam inače ovako hrabra u životu kad mi se netko sviđa, ali ovdje imamo jako malo vremena  želim iskoristiti svaku minutu s njim“, poručit će jedna djevojka i ugrabiti prva svojih pet minuta. Hoće li joj se želja i hrabrost isplatiti ili je ipak malo pretjerala?

Karlo i Petar moraju odabrati djevojku koja nastavlja dan nasamo s njima. Jedan od njih odlučit će se za iskren razgovor, prepun priznanja i ozbiljnih tema, a drugi na opušteno izdanje prepuno romantike. Hoće li obje djevojke dobiti svoje ruže ili će večer bi ipak završiti nedorečeno?

Emocije ključaju! Djevojke zbog Savršenih pokazuju novo lice: 'Vratila se zaljubljena'
RTL
Emocije ključaju! Djevojke zbog Savršenih pokazuju novo lice: 'Vratila se zaljubljena'
RTL

U vili, ostatak djevojaka nestrpljivo čeka doživljaje svojih sustanarki, no nisu svi zadovoljni onime što čuju.

„Vratila se s dejta jako zaljubljena, malo je prerano za to. Ne znam je li joj pametno“, poručit će jedna dama, ne skrivajući ljubomoru.

Tko ide na spojeve, tko je zaljubljen, a tko razočaran, pokazat će nova epizoda 'Gospodina Savršenog', večeras od 21.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by RTL Hrvatska (@rtl_hr)

Pročitajte još o:
Gospodin Savršeni 2026RtlVoyo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PETA SEZONA
Emocije ključaju! Djevojke zbog Savršenih pokazuju novo lice: 'Vratila se zaljubljena'