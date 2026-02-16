Emocije ključaju! Djevojke zbog Savršenih pokazuju novo lice: 'Vratila se zaljubljena'

Tko ide na spojeve, tko je zaljubljen, a tko razočaran, pokazat će nova epizoda 'Gospodina Savršenog', večeras od 21.15 sati na RTL-u

Nakon posljednje ceremonije ruža, Jelena G. i Ana dobile su posebnu moć – divlju ružu koja im omogućuje da ukradu jedan spoj po želji.

Upravo to glavna je tema u kući. Neke cure misle da ih nisu zaslužile, neke su u blagom strahu, a neke smatraju kako ne treba biti licemjeran jer svatko bi na njihovu mjestu učinio isto.

U vilu ovaj put stižu čak dva pisma! Vrijeme je za dan s Karlom i Petrom, no u malo drukčijem izdanju. Neočekivane aktivnosti na grupnim spojevima malo će im pomrsiti planove, no kad vide svoje Savršene, natjecateljski duh itekako će proraditi.

RTL

RTL

„Nisam inače ovako hrabra u životu kad mi se netko sviđa, ali ovdje imamo jako malo vremena želim iskoristiti svaku minutu s njim“, poručit će jedna djevojka i ugrabiti prva svojih pet minuta. Hoće li joj se želja i hrabrost isplatiti ili je ipak malo pretjerala?

Karlo i Petar moraju odabrati djevojku koja nastavlja dan nasamo s njima. Jedan od njih odlučit će se za iskren razgovor, prepun priznanja i ozbiljnih tema, a drugi na opušteno izdanje prepuno romantike. Hoće li obje djevojke dobiti svoje ruže ili će večer bi ipak završiti nedorečeno?

RTL

RTL

U vili, ostatak djevojaka nestrpljivo čeka doživljaje svojih sustanarki, no nisu svi zadovoljni onime što čuju.

„Vratila se s dejta jako zaljubljena, malo je prerano za to. Ne znam je li joj pametno“, poručit će jedna dama, ne skrivajući ljubomoru.

Tko ide na spojeve, tko je zaljubljen, a tko razočaran, pokazat će nova epizoda 'Gospodina Savršenog', večeras od 21.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.

