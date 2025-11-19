Fun
Dame večeras stižu na imanja farmera! Jedne promijenile imidž, druge otkrile namjere

Tko će se istaknuti već na prvu, a tko pogriješiti u startu? Nova epizoda 'Ljubav je na selu' na rasporedu je večeras od 21.25 sati na RTL-u

Nakon predstavljanja farmera, prvih susreta, tuluma, poljubaca, kritika i dobre zabave, u 'Ljubav je na selu' večeras je vrijeme za pakiranje kovčega!

Na imanjima je sve spremno za dolazak dama – tako barem misle Željko, Josip E. i Robert koji će ih prvi ugostiti. Dok jedni priznaju da su uzbuđeni kao nikad prije, drugi se trude ostaviti dojam pravih domaćina. Ali kad dame stignu, nervoza će ipak prevladati!

U Bilicama će doček obilježiti neočekivana nezgoda, miris mora, ali i prva priznanja o tome tko je glavna favoritkinja. „Ne planiram brzo kući“, poručit će jedna od njih.

U Sunji će, pak, domaćin Željko zaplakati, a jedan će dar unijeti veliku pomutnju među njegove dame.

„Moguće da ima neke skrivene namjere“, jedna će kandidatkinja ispod oka gledati svoju suparnicu.

A u Gornjoj Voći jedna će frizura izazvati više šoka nego što je itko očekivao. Ruže, domaća pita, leptirići u trbuhu i prve taktičke igre - sve će to obilježiti dolazak kod farmera Roberta. Jer, kako jedna kandidatkinja poručuje: “Za njega se vrijedi boriti!“

Tko će se istaknuti već na prvu, a tko pogriješiti u startu? Nova epizoda 'Ljubav je na selu' na rasporedu je večeras od 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji i na platformi Voyo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

