NEĆE BITI DOSADNO
TKO JE TVOJ FAVORIT?
Danas je Međunarodni dan muškaraca, a ovo su muškarci iz 'Divljih pčela' koji su zaludili Hrvatice
19. studenoga 2025.
Danas obilježavamo Međunarodni dan muškaraca, a tim povodom u našoj smo galeriji izdvojili muškarce iz hit serije 'Divlje pčele' koju pratimo na RTL-u i platformi Voyo. Talentirani glumci osvojili su srca ženske publike. Njihova karizma, talent i upečatljive uloge čine ih trenutačno najomiljenijim TV licima, a mi se ne možemo odlučiti tko nam je zgodniji. Tko je tvoj favorit?
Najčitanije
'LJUBAV JE NA SELU'
Dame večeras stižu na imanja farmera! Jedne promijenile imidž, druge otkrile namjere
TKO JE TVOJ FAVORIT?
Danas je Međunarodni dan muškaraca, a ovo su muškarci iz 'Divljih pčela' koji su zaludili Hrvatice
BRITANSKI GLAMUR
Novi damski look Kate Middleton: Zasjala u sivom odijelu, a jedan detalj se posebno istaknuo
Iz naše mreže