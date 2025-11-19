Danas je Međunarodni dan muškaraca, a ovo su muškarci iz 'Divljih pčela' koji su zaludili Hrvatice

Danas obilježavamo Međunarodni dan muškaraca, a tim povodom u našoj smo galeriji izdvojili muškarce iz hit serije 'Divlje pčele' koju pratimo na RTL-u i platformi Voyo. Talentirani glumci osvojili su srca ženske publike. Njihova karizma, talent i upečatljive uloge čine ih trenutačno najomiljenijim TV licima, a mi se ne možemo odlučiti tko nam je zgodniji. Tko je tvoj favorit?