403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Fun
'LJUBAV JE NA SELU'

Ksenija sve teže trpi konkurenciju, a Dejanovo izbacivanje završit će dramom i suzama: 'Makni mi se s očiju!'

Žena.hr
17. prosinca 2025.
Ksenija sve teže trpi konkurenciju, a Dejanovo izbacivanje završit će dramom i suzama: 'Makni mi se s očiju!'
RTL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Na Dejanovoj farmi stiže trenutak koji su svi priželjkivali – ali nitko nije bio spreman na ishod

U još jednoj epizodi 'Ljubav je na selu' najiskusniji farmer Željko, nakon hladnog tuša, dobiva svježu dozu optimizma. Novi razgovor donosi iskrenost, nadu i poljubac uz more koji bi mogao označiti novi početak. Robert, s druge strane, bježi u posao i tišinu, no priznaje da se njegovi osjećaji prema jednoj dami itekako mijenjaju.

U Bilicama se, pak, otvara škakljiva tema – tko je s kim dijelio krevet! Iako opravdavanja ne nedostaje, sumnje ostaju visjeti u zraku.

Tomislav svoje dame pokušava osvojiti manirama pravog džentlmena, kupanjem, večerom i slatkim zalogajima. Je li usvojio sve što su ga Viki, Nina i Seida pokušale naučiti?

Josip Đ. djevojke vodi na ranč među konje, a njihova opuštenost i zajednički trenuci dodatno učvršćuju odnose – ili ipak nije tako? Ksenija sve teže podnosi njegove poglede s Mayom i više neće moći šutjeti: „Stalno koristi priliku da je blizu njega. Malo sam poljuljana.“

Ksenija sve teže trpi konkurenciju, a Dejanovo izbacivanje završit će dramom i suzama: 'Makni mi se s očiju!'
RTL

Na Dejanovoj farmi stiže trenutak koji su svi priželjkivali – ali nitko nije bio spreman na ishod. Nakon dugog razmišljanja farmer bez grižnje savjesti objavljuje tko napušta imanje dok djevojke u nevjerici slušaju njegove razloge.

Kad emocije eksplodiraju, suze same naviru, a izgovorene riječi zapečatit će jedan odnos zauvijek: „Propustio si nešto veliko. Makni mi se s očiju!“

Tko u suzama pakira stvari, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu' večeras od 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by VOYO Hrvatska (@voyo_hr)

Pročitajte još o:
Ljubav Je Na SeluRtlVoyo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'LJUBAV JE NA SELU'
Ksenija sve teže trpi konkurenciju, a Dejanovo izbacivanje završit će dramom i suzama: 'Makni mi se s očiju!'