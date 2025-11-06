KLISAB ponovno dokazao zašto je na tronu domaće modne scene, novu kolekciju opisuje jednom riječju

Revija naziva "Svoga dvorca kralj" okupila je brojna poznata lica s domaće scene koja nisu željela propustiti nastupe svojih omiljenih dizajnera – među njima su bile Jelena Rozga, Marijana Batinić, Ljupka Gojić, Tihana Harapin Zalepugin, Anita Dujić i Nika Turković

Sinoć smo imale privilegiju prisustvovati reviji proslavljenog domaćeg dizajnerskog brenda KLISAB, jednoj od najiščekivanijih modnih večeri ove sezone. Na Zagrebačkom velesajmu, u prostoru pretvorenom u minimalističnu modnu pozornicu, dizajnerski dvojac Marko Šabarić i Tomislav Kliškinić još je jednom pokazao zašto se njihovo ime već duže od desetljeća izdvaja na hrvatskoj modnoj sceni.

GORAN CIZMESIJA/Style:Seconds

Već pri samom dolasku osjećala se ta posebna 'KLISAB energija' – elegantna, ali opuštena, baš onakva kakvu ovaj dizajnerski dvojac njeguje u svom modnom izrazu.

KLISAB je već godinama sinonim za inovaciju, preciznost i suvremeni dizajn, a nova kolekcija donijela je upravo to – profinjeni minimalizam s dubokom estetskom porukom. Kolekcijom jesen-zima dominiraju čiste linije, pažljivo birani materijali i monokromatski tonovi koji su se prelijevali između tame i svjetla, čineći svaki izlazak gotovo filmskim.

"Bilo nam je jako zanimljivo baviti se malo više organskim volumenom koji čak više arhitektonski ulazi u prostor i odmiče se od samoga tijela. Razmišljali smo o silueti koja se jako lijepo kreće. Bazirali smo se na haljine - nešto više nego inače, ali kaputi su nam i dalje u fokusu. Bavili smo se posebno varijantom oglavlja, odnosno ovratnika", opisuje Marko.

John Pavlish

Revija naziva "Svoga dvorca kralj" okupila je brojna poznata lica s domaće scene koja nisu željela propustiti nastupe svojih omiljenih dizajnera – među njima su bile Jelena Rozga, Ljupka Gojić, Marijana Batinić, Tihana Harapin Zalepugin, Anita Dujić i Nika Turković. Atmosfera u publici bila je elegantna, ali opuštena, a energija koju su KLISAB komadi nosili – gotovo zarazna. Ipak, Tomislav i Marko iskreno priznaju kako im je potrebno neko vrijeme da se slegnu dojmovi - jer u svaku reviju utkano je njihovo srce i duša:

"Kad na kraju izađemo pred publiku osjećaj je nekako robotski, odradimo to da pozdravimo ljude koji su došli, ali u tim trenucima mi još ni nismo svjesni te energije - to se dogodi tek sutradan ili preksutra."

GORAN CIZMESIJA/Style:Seconds

Nova je kolekcija potvrdila ono što već znamo – naime, da KLISAB uspijeva spojiti snagu i jednostavnost, strukturu i fluidnost, hladnoću forme i toplinu emocije. Trake koje se provlače kroz odjeću, igre prozirnosti i volumen modela ponovno su pokazale njihovu sposobnost da kroz minimalizam stvore maksimalan dojam, savršeno se nadopunjavajući u svom kreativnom radu:

"Radimo već 11 godina već zajedno, tako da KLISAB nije odraz samo jednog od nas - nego je nastao u kontekstu onoga što obojica volimo. Stilske nesuglasice među nama su rijetke, dobro smo posloženi oko toga tko radi koji dio posla", objašnjava Marko.

John Pavlish

Uz ženstvene crne haljine, pistom su dominirale snažne, maskuline siluete, otkrivajući se jasno u naglašenim ramenima za brend prepoznatljivih kaputa, dovršenih ručno oslikanim uzorcima i ukrasnim prošivcima te predimenzioniranim ovratnicima i efektnim oversized rukavicama. Ove sezone oni su primarno rađeni od vune, mohera i kašmira. Osvježenu paletu njihovih tonova predvode zagasite nijanse modre, smeđe, bež i antracit boje, a isticao se i jedan kaput u nježnijoj nijansi lavande. Svaki komad djelovao je poput skulpture u pokretu – snažan, ali istovremeno prožet suptilnošću i lakoćom.

GORAN CIZMESIJA/Style:Seconds

"Ako bismo našu novu kolekciju opisali samo jednom riječju, to bi bila riječ 'igra'", kazao je Marko.

KLISAB je i ovoga puta uspio ono što rijetki mogu – prenijeti emociju kroz konstrukciju, disciplinu kroz pokret i priču kroz svaki šav. Nakon revije bile smo pune dojmova, ali i sasvim sigurne u jedno: hrvatska moda nikad nije izgledala ovako samouvjereno - i tako svjetski.