403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Fun
'DIVLJE PČELE'

Katarina završila iza rešetaka! Hoće li ovo biti kraj za sestre Runje?

Žena.hr
12. veljače 2026.
Katarina završila iza rešetaka! Hoće li ovo biti kraj za sestre Runje?
RTL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda serije 'Divlje pčele'

Terezino vjenčanje se bliži, no ona i dalje razmišlja samo o Čavki. Njihov novi razgovor vodi do strastvenog poljupca tijekom kojeg oboje osjećaju isto.

Ante nosi krivotvoreni nacrt industrijske zone Šušnjari i naređuje mu da sve zataška, bez previše objašnjenja.

Šušnjara moli Lucu za pomoć oko djece, a baba Ljuba sve više sumnja da nešto skrivaju.

Katarina završila iza rešetaka! Hoće li ovo biti kraj za sestre Runje?
RTL

Gatara podmetne Petrov rubac koji pronađu Marko i Mirjana te oni odluče odmah alarmirati policiju. Sikirica nema druge nego zatvoriti Katu, unatoč njezinu protivljenju.

U isto vrijeme, Zora odlazi po Domazeta i Badurinu kako bi joj pomogli...

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by VOYO Hrvatska (@voyo_hr)

Pročitajte još o:
Divlje PčeleRtlVoyo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'DIVLJE PČELE'
Katarina završila iza rešetaka! Hoće li ovo biti kraj za sestre Runje?