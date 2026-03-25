Deset lica omiljenog klasika: Vodič za savršenu paštetu od tune

Pašteta od tune jedan je od onih kulinarskih aduta koji spašavaju situaciju u bezbroj prilika. Bilo da vam trebaju brzi doručak, lagana večera, namaz za sendviče ili elegantno predjelo za goste, dobra domaća pašteta uvijek je pravo rješenje. No, zaboravite na blijede i vodenaste verzije kakvih se možda sjećate s uredskih domjenaka. Uz prave sastojke i nekoliko jednostavnih trikova, konzerva tune pretvara se u kremastu, bogatu i sofisticiranu delikatesu. Tuna je omiljena i velikima i malima, i zato donosimo deset recepata koji pokazuju njezinu nevjerojatnu svestranost, od klasičnih okusa do modernih gurmanskih kombinacija.

Tajne kremaste teksture i punog okusa

Prije nego što uronimo u recepte, ključno je savladati nekoliko osnovnih koraka koji svaku paštetu čine boljom. Prvi i najvažniji korak jest cijeđenje tune. Kako bi se izbjegla vodenasta tekstura, tunu iz konzerve potrebno je staviti u cjedilo i dobro pritisnuti žlicom kako bi se istisnula sva suvišna tekućina, bilo da se radi o ulju ili salamuri. Tuna u maslinovom ulju dat će bogatiji i dublji okus, dok je ona u salamuri idealna za lakše, manje kalorične verzije.

Drugi ključ uspjeha je hlađenje. Iako je paštetu moguće poslužiti odmah, minimalno 30 minuta do sat vremena u hladnjaku omogućit će prožimanje svih okusa. Masnoće iz maslaca, krem sira ili majoneze stisnut će se i dati namazu čvršću, maziviju strukturu. Na kraju, tekstura je stvar osobnog ukusa. Za potpuno glatku, baršunastu paštetu koristite blender ili multipraktik. Ako pak više volite rustikalni namaz u kojem se osjete komadići tune i drugih sastojaka, poslužit će vam obična vilica.

Od Dalmacije do Azije: 10 recepata za svaki ukus

S osnovama na umu, vrijeme je za igru okusima. Ova kolekcija recepata dokazuje da pašteta od tune nikada nije dosadna.

Klasična kremasta pašteta s maslacem

Sastojci: 2 konzerve tune, 100 g maslaca sobne temperature, 1 žlica limunovog soka, 1 žličica senfa, sol i papar po ukusu.

Priprema: Ocijeđenu tunu stavite u zdjelu ili blender. Dodajte maslac, limunov sok i senf te sve zajedno miksajte do savršeno glatke smjese. Začinite po ukusu i dobro ohladite.

Bogata pašteta s kuhanim jajima

Sastojci: 300 g ocijeđene tune, 3 tvrdo kuhana jaja, 3 nasjeckana kisela krastavca, 90 g majoneze, 50 g maslaca sobne temperature.

Priprema: Jaja i krastavce sitno nasjeckajte. U zdjeli pomiješajte tunu, majonezu i maslac, a zatim umiješajte sjeckana jaja i krastavce. Sve dobro sjedinite vilicom za bogatiju teksturu.

Dalmatinska pašteta s inćunima i kaparima

Sastojci: 2 konzerve tune, 3-4 fileta slanih inćuna, 1 žlica kapara, 2 režnja češnjaka, šaka svježeg peršina, maslinovo ulje.

Priprema: U blender stavite ocijeđenu tunu, inćune, kapare, češnjak i peršin. Miksajte dok dodajete maslinovo ulje u tankom mlazu, sve dok ne postignete željenu kremoznost. Inćuni daju slani "umami" okus pa pripazite s dodavanjem soli.

Mediteranska pašteta sa sušenim rajčicama

Sastojci: 2 konzerve tune, 5-6 polovica sušenih rajčica iz ulja, šaka svježeg bosiljka, 1 režanj češnjaka (po želji), maslinovo ulje.

Priprema: Sve sastojke sjedinite u multipraktiku. Kiselkasto-slatka nota rajčice savršeno će osvježiti namaz.

Shutterstock

Lagana fit pašteta s krem sirom

Sastojci: 150 g ocijeđene tune, 90 g krem sira (light verzija po želji), sok polovice limuna, svježi vlasac.

Priprema: U zdjeli pomiješajte tunu, krem sir i limunov sok. Krem sir daje divnu kremoznost, a manje je kaloričan od maslaca. Na kraju umiješajte sitno sjeckani vlasac.

Pikantna pašteta

Sastojci: 4 konzerve tune, 200 g maslaca, 1 žlica čili majoneze, nekoliko kapi Tabasco umaka (ili prstohvat čilija u prahu).

Priprema: Izmiksajte ocijeđenu tunu i maslac. Dodajte čili majonezu i Tabasco pa sve dobro promiješajte. Količinu ljutine prilagodite vlastitom ukusu.

Pašteta s dimljenim sirom i maslinama

Sastojci: 2 konzerve tune, 1 pakiranje (140 g) dimljenog sira u trokutićima, šaka sjeckanih crnih maslina, 3 žlice majoneze.

Priprema: Tunu, dimljeni sir i majonezu sjedinite u glatku smjesu pomoću blendera. Na kraju ručno umiješajte sitno sjeckane crne masline za jedinstvenu aromu dima i teksturu.

Moderna pašteta s mileramom i soja sosom

Sastojci: 2 konzerve tune, 2-3 žlice milerama, 1 žličica soja sosa.

Priprema: Ocijeđenu tunu pomiješajte s mileramom koji će dati svilenkastu teksturu. Umjesto soli, dodajte soja sos koji će produbiti okus ribe.

Shutterstock

Pašteta od svježe tune

Sastojci: 200 g fileta svježe tune, 1-2 fileta inćuna, 1 žlica krem sira, maslinovo ulje, sol, papar.

Priprema: Filet tune kratko ispecite na tavi sa svake strane tako da u sredini ostane ružičast. Ohlađenu tunu natrgajte na komade i stavite u multipraktik. Dodajte inćune, krem sir te maslinovo ulje i miksajte do željene teksture.

Rustikalna pašteta s ljubičastim lukom

Sastojci: 1 velika konzerva tune u komadima, 1 manji ljubičasti luk, naribana korica pola limuna, maslinovo ulje, krupno mljeveni papar.

Priprema: Tunu iz konzerve samo grubo usitnite vilicom. Dodajte sitno sjeckani ljubičasti luk, maslinovo ulje, papar i malo naribane limunove korice. Sve lagano promiješajte. Rezultat je namaz bogate teksture u kojem se svaki sastojak jasno osjeti.

Kako poslužiti i čuvati domaću paštetu

Domaća pašteta od tune iznimno je prilagodljiva. Poslužite je na prepečenom kruhu, krekerima ili grisnima. Za laganiju, keto opciju, koristite je kao[namaz uz štapiće svježeg povrća poput celera, mrkve i krastavaca ili njome punite listove endivije. Također je izvrstan nadjev za sendviče, slane palačinke ili punjena jaja.

Paštetu čuvajte u hermetički zatvorenoj posudi u hladnjaku, gdje će ostati svježa dva do tri dana. Zamrzavanje se uglavnom ne preporučuje jer mliječni proizvodi poput vrhnja i majoneze mogu promijeniti teksturu i postati zrnati nakon odmrzavanja. U svakom slučaju, s obzirom na jednostavnost i brzinu pripreme, najbolja je svježe napravljena.