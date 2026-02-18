403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Fun
PETA SEZONA

'Gospodin Savršeni': Suptilne provokacije, podijeljene simpatije i dan koji će uzdrmati vile

Žena.hr
18. veljače 2026.
'Gospodin Savršeni': Suptilne provokacije, podijeljene simpatije i dan koji će uzdrmati vile
RTL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Hoće li novi dan donijeti ljubav - ili početak najvećeg preokreta dosad? Pogledajte odmah na platformi Voyo ili od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u

Napetosti među djevojkama rastu, a neočekivani pozivi na spojeve unose novi nemir.

Atmosfera u vilama postaje sve teža, a neke djevojke osjećaju da su od samog početka na meti. „Mislim da nas dvije od prvoga dana gledaju kao prijetnju i zato nas baš i ne vole“, zaključit će jedna kandidatkinja.

Kako se pažnja sve više dijeli, stare simpatije počinju buditi ljubomoru, a mir u kući postaje nemoguća misija. „To curama nije u redu i zato nastaje napetost među nama“, smatra jedna djevojka.

'Gospodin Savršeni': Suptilne provokacije, podijeljene simpatije i dan koji će uzdrmati vile
RTL

Pogledi su oštriji, komentari tiši - ali opasniji. Svatko promatra tko kome prilazi i tko preuzima prednost u igri srca. U isto vrijeme pred djevojkama su novi spojevi s Petrom i Karlom koji bi mogli promijeniti odnose zauvijek.

A baš kad pomisle da su iznenađenja gotova, u vilama ih dočeka poruka koja otvara potpuno novo poglavlje i unosi nemir među sve kandidatkinje.

'Gospodin Savršeni': Suptilne provokacije, podijeljene simpatije i dan koji će uzdrmati vile
RTL

Hoće li novi dan donijeti ljubav - ili početak najvećeg preokreta dosad? Pogledajte odmah na platformi Voyo ili od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by VOYO Hrvatska (@voyo_hr)

Pročitajte još o:
Gospodin Savršeni 2026RtlVoyo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PETA SEZONA
'Gospodin Savršeni': Suptilne provokacije, podijeljene simpatije i dan koji će uzdrmati vile