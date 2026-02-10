403 Forbidden

Fun
'GOSPODIN SAVRŠENI'

Suze, ljubomora i neočekivana odluka: Slijedi obrat na ceremoniji ruža!

Žena.hr
10. veljače 2026.
Suze, ljubomora i neočekivana odluka: Slijedi obrat na ceremoniji ruža!
RTl
U 'Gospodinu Savršenom' slijedi novi cocktail-party, a zatim uvijek napeta ceremonija ruža jer netko napušta Kretu

Tko je dvoličan, tko ima šanse i tko je s kime dobar – samo su neke od tema koje će se provlačiti. Stižu Karlo i Petar i djevojke očekuju što će se dogoditi.

Jedna djevojka ponaša se neočekivano – gluma ili prava ljubomora? Svatko ima svoj stav o tome.

Suze, ljubomora i neočekivana odluka: Slijedi obrat na ceremoniji ruža!
RTl

Gospoda Savršeni biraju djevojke za spoj, a dame su nervozne. Nekoliko djevojaka smatra da nisu dobile dovoljno veliku priliku pa večeras žele poravnati račune i doznati na čemu su.

Jedna djevojka, pak, cvjeta. Uvjerena je da Savršeni i ona imaju poseban odnos. Dovoljno za ružu?

Suze, ljubomora i neočekivana odluka: Slijedi obrat na ceremoniji ruža!
RTl

Na ceremoniji ruža slijedi novi veliki obrat i nove suze.

Što se dogodilo, pokazat će nova epizoda 'Gospodina Savršenog' od ponoći dostupna na platformi Voyo. Show je na rasporedu i na RTL-u, od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by RTL Hrvatska (@rtl_hr)

Pročitajte još o:
Gospodin Savršeni 2026RtlVoyo
