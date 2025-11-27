Povratak Tigra od Malezije: Nova serija Sandokan s Canom Yamanom stiže u Hrvatsku

Gledatelji u Hrvatskoj moći će uživati u seriji 'Sandokan: Princ pirata' na platformi Voyo već od 2. prosinca, samo dan nakon svjetske premijere

Ljubitelji pustolovina, egzotičnih krajolika i bezvremenskih ljubavnih priča imaju razloga za slavlje. Legendarni heroj Emilija Salgarija, neustrašivi pirat Sandokan, vraća se na ekrane u spektakularnom novom ruhu. Dugoočekivana serija, koja spaja talijansku produkcijsku kvalitetu s međunarodnom glumačkom postavom, svoju će premijeru doživjeti u prosincu. U naslovnoj ulozi, koja je nekada proslavila Kabira Bedija, ovoga puta gledat ćemo tursku superzvijezdu Cana Yamana, dok će mu glavni suparnik biti poznato lice iz serije "Tračerica", britanski glumac Ed Westwick.

Fremantle

Ovaj ambiciozni projekt produkcijske kuće Lux Vide, u suradnji s Rai Fiction, želi oživjeti mit o "Tigru od Malezije" za nove generacije, donoseći svježinu u klasičnu priču o borbi protiv kolonijalizma, potrazi za slobodom i nemogućoj ljubavi.

Moderni pogled na klasik iz 19. stoljeća

Radnja serije "Sandokan: Princ pirata" smještena je u sredinu 19. stoljeća, točnije u 1841. godinu, na otok Borneo. To je vrijeme kada su domorodačka plemena Dayak pod dominacijom nemilosrdnih britanskih kolonijalnih zakona. U tom svijetu živi Sandokan, pirat koji isprva ne zauzima strane, već živi dan za danom boreći se isključivo za sebe i svoju posadu, uključujući svog vjernog prijatelja i desnu ruku, Yaneza de Gomeru.

Fremantle

Međutim, njegov se život iz temelja mijenja tijekom jednog napada kada susreće Mariannu Guillonk, kćer britanskog konzula u Labuanu. Marianna, poznata kao "Biser Labuana", djevojka je europske plemićke krvi, ali s divljim duhom osobe koja je odrasla u tropskom raju. Taj susret označava početak strastvene, ali naizgled nemoguće ljubavi između dviju srodnih duša. Sandokan, koji u sebi nesvjesno nosi krv drevnih kraljeva ratnika, kroz tu ljubav i borbu otkriva svoju pravu svrhu – postaje vođa svog naroda i simbol otpora.

Fremantle

Producenti ističu kako nova adaptacija, temeljena na ideji Luce Bernabeija, stavlja snažan naglasak na ekološku osviještenost i očuvanje prirode, što priči daje suvremeni kontekst. "Sandokan nije samo priča o piratima ili avanturama u egzotičnim zemljama", izjavio je Bernabei. "To je priča o ljubavi, jedna od prvih multikulturalnih romansi našeg vremena i, danas više nego ikad, simbol strastvenog i mirnog odgovora na mržnju i podjele."

Fremantle

Zvjezdana glumačka postava: Od Istanbula do Londona

Najveću pažnju publike svakako privlači odabir glavnog glumca. Can Yaman, turski glumac koji je stekao svjetsku slavu ulogama u serijama poput "Sanjalica", "Pun Mjesec" i "Viola boje mora", preuzeo je težak zadatak utjelovljenja lika koji je generacijama bio sinonim za Kabira Bedija. Yaman je projektu pristupio s iznimnom posvećenošću. Za potrebe uloge izgubio je više od deset kilograma, prošao intenzivne fizičke pripreme te radio s trenerima za engleski dijalekt kako bi savršeno savladao jezik.

"Kada vidite scenu od dvije minute, znajte da nam je trebalo možda deset sati da je snimimo", otkrio je Yaman govoreći o zahtjevnosti akcijskih scena. Glumac je istaknuo kako Sandokan, unatoč svim nedaćama, uvijek zadržava osmijeh na licu, pružajući nadu drugima, što ga čini izrazito pozitivnim likom.

Nasuprot njemu stoji Ed Westwick, najpoznatiji po ulozi Chucka Bassa u kultnoj seriji "Gossip Girl". Westwick tumači Lorda Jamesa Brookea, nemilosrdnog lovca na pirate i glavnog antagonista koji neće prezati ni pred čim da uhvati Sandokana i osvoji Mariannino srce. Britanska glumica Alanah Bloor preuzela je ulogu Marianne, dok je uloga Yaneza pripala talijanskom glumcu Alessandru Preziosiju. U seriji se pojavljuje i John Hannah, poznat po ulogama u filmovima "Mumija" i seriji "The Last of Us", što dodatno potvrđuje međunarodni karakter ovog projekta.

Fremantle

Produkcija svjetske klase na talijanskom tlu

Iako je radnja smještena u jugoistočnu Aziju, magija televizije omogućila je da se Borneo rekreira na europskom tlu. Snimanje je započelo u travnju 2024. godine u novom studijskom kompleksu u Formellu, nedaleko od Rima. Osim studijskih snimanja, ekipa je koristila predivne lokacije diljem Italije, uključujući regije Lazio i Toskanu.

Posebno je zanimljivo da je engleska kolonija Labuan izgrađena u industrijskoj zoni grada Lamezia Terme u Kalabriji, uz potporu Filmske komisije Kalabrije. Lokacije poput Le Castella i Capo Rizzuto poslužile su kao savršena kulisa za tropske plaže i utvrde, dok su neki dijelovi serije snimani i na otoku Reunion u Indijskom oceanu kako bi se uhvatila autentična tropska atmosfera.

Fremantle

Distribuciju izvan Italije preuzela je tvrtka Fremantle, koja seriju plasira na globalno tržište. Jens Richter iz Fremantlea opisao je seriju kao "vrhunsku akcijsku avanturu punu zabave i bijega od stvarnosti", naglašavajući kako je riječ o franšizi koja ima potencijal osvojiti publiku diljem svijeta, baš kao što je to učinila originalna serija iz 1976. godine koja je prodana u više od 85 zemalja.

Kada i gdje gledati?

Talijanska publika prva će imati priliku uživati u novim avanturama Sandokana, a za gledatelje u Hrvatskoj stiže sjajna vijest. Serija "Sandokan: Princ pirata" imat će ekskluzivnu regionalnu premijeru na Voyo 2. prosinca, samo dan nakon svjetske premijere. Ovo je izvrsna prilika za sve ljubitelje povijesnih spektakala da među prvima svjedoče novoj inkarnaciji jedne od najomiljenijih priča o hrabrosti i ljubavi.