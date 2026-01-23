Ekskluzivni event za najveće fanove! Gospoda Savršeni raspametili okupljene, a prva epizoda zaintrigirala

Najvećim fanovima najkomentiranijeg showa u Lijepoj Našoj, 'Gospodina Savršenog', sinoć su ekskluzivno prikazani prvi trenuci nove sezone, a mogli su upoznati i novu Gospodu Savršene, Karla i Petra, kao i družiti se s omiljenim Šimom Elezom

Buketi ruža i posute crvene latice na svakom koraku sinoć su najveće fanove poput tragova vodili do dva trenutno najintrigantnija televizijska imena u Hrvatskoj – Karla Godeca i Petra Rašić, dva nova Gospodina Savršena.

Osmijesi, blicevi fotoaparata, zagrljaji i sjajna atmosfera vladali su Cinestarom u zagrebačkom Z Centru, gdje su se na ekskluzivnom eventu okupili najveći obožavatelji showa koji su prije svih dobili priliku pogledati početak romantične priče s Krete.

„Uzimate li ovu ružu?“ pitali su po dolasku uzbuđene gošće Gospoda Savršeni, dijelivši im prepoznatljiv simbol showa i pruživši im tako autentično iskustvo, kakvo na dejtovima i ceremonijama imaju i same kandidatkinje. Okupljenim damama zbog fotografiranja i uspomene s Karlom i Petrom nije bio problem čak ni čekati u redu.

Razdraganim gostima se u kinodvorani obratio voditelj Marko Vargek, izrazivši zadovoljstvo zbog skorog početka emitiranja, kao i zbog velikog interesa fanova koji su ih došli podržati.

Sudeći po sjajnim reakcijama tijekom i nakon projekcije, kao i po gromoglasnom pljesku, gledatelje čeka sezona za pamćenje, a već prva epizoda donosi emocije, ali i preokrete.

„Jako sam sretan i zadovoljan. Reakcije publike su stvarno bile iskrene, u nekim trenucima su se smijali od srca, a u drugima je vladao muk dok su čekali što će se iduće dogoditi. Mislim da je bio jedan dobar spoj emocija, zabave, smijeha i da je publika dobro kliknula na prvu s Petrom i Karlom“, govori Vargek.

I Petar i Karlo nisu skrivali zadovoljstvo, istaknuvši uz osmijeh da se još navikavaju na svoju laskavu titulu. Snimanje showa pamtit će cijeli život, a sve je, kažu, postalo još „stvarnije“, sad kad su i sami na velikom platnu vidjeli kako sve izgleda.

„Sezona u tri riječi? Uzbudljivo, nepredvidivo, emotivno!“ najavljuje Karlo, „Jako mi se svidjelo ovo što smo vidjeli, izgleda baš svjetski! Jedva čekam nastavak, a gledateljima poručujem da ovu sezonu nikako ne smiju propustiti! Hvala svima koji su večeras došli!“

Njegovo zadovoljstvo dijeli i Petar: „Sjajan odaziv fanova, bilo je lijepo sa svima porazgovarati i sve upoznati, vladala je baš neka sjajna energija među nama! Mislim da su reakcije stvarno odlične, ali ovo je samo djelić onoga što čeka gledatelje. Bilo je jako čudno sve ovo gledati i vidjeti sebe nakon što smo sve to proživjeli, ali s druge strane i jako, jako zabavno.“

Svoju podršku nasljednicima dao je i omiljeni Šime Elez, priznavši da nove epizode neće propustiti.

„Ovo stvarno obećava i mislim da će sezona biti baš uzbudljiva i turbulentna, pravi reality, zanimljivi su karakteri, puno emocija i jako me zanima kako će se sve dalje odvijati. Petru i Karlu želim puno sreće, evo ja sam konačno predao palicu dalje“, šali se u svom stilu Šime.

Tijekom zajedničkog druženja fanovi su imali prilike Petra i Karla ispitati sve što ih zanima. A iako su im otkrili pokoju pikanteriju o sebi, najveće tajne s otoka ljubavi ostat će rezervirane za male ekrane i novu uzbudljivu sezonu showa 'Gospodin Savršeni' – od ponedjeljka na platformi Voyo, a uskoro na RTL-u.