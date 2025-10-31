Doznajte zašto se mijenjaju godišnja doba i otkrijte tajne hrvatskog Hogwartsa na RTL Kockici

Uživajte u vikendu zabave, ali i učenja, uz edukativno-zabavne formate 'Čuvari povijesti' i 'Meteorolog(i)ja' na RTL Kockici! Epizode emisije dostupne su i na Voyo platformi

RTL Kockica ove jeseni pripremila je pregršt uzbudljivih sadržaja za svoje male i velike gledatelje, a ovaj vikend pozivamo roditelje i djecu da doznaju više o godišnjim dobima u emisiji 'Meteorolog(i)ja', u kojoj RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić na svima razumljiv i zabavan način objašnjava djeci različite vremenske pojave, a zatim slijedi priča o Dvorcu Stara Sušica u edukativno-zabavnoj emisiji 'Čuvari povijesti'.

Vikend mali i veliki gledatelji RTL Kockice mogu započeti učenjem o godišnjim dobima. Naime, sutra od 9:20 emitira se druga epizoda serijala 'Meteorolog(i)ja'. Kroz zanimljive eksperimente i tumačenja meteoroloških fenomena, gledatelji će naučiti što nam govore oblaci, vjetrovi i munje te će se pritom i dobro zabaviti. „Već neko vrijeme htio sam osnovne meteorološke pojmove i pojave približiti gledateljima, posebice onima najmlađima“, kaže autor emisije Dorian Ribarić, koji je uz pomoć ekipe s RTL Kockice, ali i raznih stručnjaka te ljudi koji žive ovisno o vremenskim prilikama pripremio zabavnu emisiju, a mladim gledateljima sigurno će se posebno svidjeti pokusi i prikazi proširene stvarnosti u studiju.

Od 12.15 emitirat će se druga epizoda novog serijala 'Čuvari povijesti', koji gledatelje vodi iza zidina najpoznatijih hrvatskih dvoraca i utvrda. Voditeljica Tatjana Horvatić otkrit će tajne brojnih hrvatskih dvoraca, a o tome kako je došlo do stvaranja 'Čuvara povijesti', Tatjana kaže: „Povijest je učiteljica života, tako kažu. A mi je nastojimo učiniti zabavnom. U današnje digitalno doba donosimo na male ekrane serijal koji čini 10 epizoda posvećenih najpoznatijim hrvatskim dvorcima i utvrdama. U samo deset minuta nastojimo otkriti legende i priče koje niste znali, a zbog kojih ćete biti glavna zvijezda u školi!“

Ovu subotu Tatjana će gledateljima otkriti sve tajne najpoznatijeg dvorca u Gorskom kotaru - Dvorcu Stara Sušica, koji se ponekad naziva i hrvatskim Hogwartsom. „Posjetiti dvorac Stara Sušica bila mi je dugogodišnja želja. Nalazi se u srcu Gorskog kotara, okružen je gustim borovima i već na prvi pogled izaziva divljenje. U njemu se već godinama održava jedan dječji kulturno-edukativni projekt posvećen hrvatskim mitovima, legendama i folkloru, te našoj kulturnoj i prirodnoj raznolikosti. Uz to, snimati ovu epizodu mi je bilo posebno drago jer sam veliki ljubitelj Harryja Pottera, a morate priznati da dvorca malo podsjeća na neku scenu iz ovog legendarnog serijala.“

Za sve mališane željne istraživanja prirodnih pojava tu je novi serijal 'Meteorolog(i)ja', u kojem će RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić poučiti djecu o tome kako dolazi do različitih vremenskih pojava. Kroz zanimljive eksperimente i objašnjenja vremenskih fenomena, djeca će naučiti što nam govore oblaci, vjetrovi i munje - a usput će se i dobro zabaviti!

Uživajte u vikendu zabave, ali i učenja, uz edukativno-zabavne formate 'Čuvari povijesti' i 'Meteorolog(i)ja' na RTL Kockici! Epizode emisije dostupne su i na Voyo platformi.