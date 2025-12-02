Ana Gruica pozvala profesionalce da postave lampice za blagdane: 'Svitli ka Las Vegas!'

Ana je pokazala i kako je ukrasila božićno drvce, a pogled na čitavu kuću je impresivan, pogotovo kada padne noć

Poznata splitska glumica i instruktorica fitnesa Ana Gruica Uglešić još je jednom dokazala da joj je prosinac uvjerljivo najdraži mjesec u godini. Svojim pratiteljima na Instagramu otkrila je kako je ukrasila kuću u Splitu za nadolazeće blagdane.

U simpatičnoj objavi, Ana je opisala kako obožava Božić te da je svake godine sama stavljala lampice, dok ove godine nije angažirala profesionalnu tvrtku koja se time bavi. No, ni to joj nije bilo dovoljno pa je priznala da je kupila "puste jelene i rasvjetu za pet kuća" te provela cijeli dan osvjetljavajući svaki kutak, usput čisteći i garažu.

Rezultat je impresivan noćni prizor koji je sama glumica usporedila s blještavilom Las Vegasa. Otkrila je i da joj su sin Marat i suprug Boran pomogli, no većinu je ipak obavila sama.

Glumica je pokazala i kako je ukrasila božićno drvce: s mnoštvom lampica i velikom mašnom. Ovakva dekoracija postala je hit prošlog Božića, a čini se da će zaživjeti i ovog.

Pratitelji na društvenim mrežama nisu štedjeli riječi hvale za njezin trud. Komentari poput "Ludilo, super je", "Top! Obožavam svićice" i "Prekrasno" preplavili su objavu, potvrđujući da je njezin entuzijazam zarazan. Iako je priznala da je fizički iscrpljena i da je čak "izvrnula nogu", Ana Gruica Uglešić spremno i sa stilom ulazi u najljepše doba godine.