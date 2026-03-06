403 Forbidden

Fun
ČEKAMO POBJEDNIKA

Albert zatvara zagorski tjedan 'Večere za 5': 'U strahu sam da tu neće biti mesa'

Tamara Žiger
6. ožujka 2026.
Albert zatvara zagorski tjedan 'Večere za 5': 'U strahu sam da tu neće biti mesa'
RTL
Za veselu ekipu zagorskog tjedna danas kuha sveučilišni profesor Albert Marinculić iz Jakovlja

Posljednji dan tjedna 'Večere za 5' u Zagorju za veselu ekipu kuha će sveučilišni profesor Albert Marinculić. Sa suprugom Ljubicom živi u Jakovlju, gdje se bavi poljoprivredom i uzgaja domaće voće i povrće.

„On djeluje više kao šarmer, a ne farmer“, komentira Mirjana, a Mario kaže: „Sviđa mi se taj njegov stil engleske aristokracije.“ Ana dodaje: „U Zagorju ja takvog čovjeka nisam vidjela.“

Albert i supruga žive s puno različitih životinja, uzgajaju mnoge vrste povrća, a posebno im je drago jestivo cvijeće i bilje. Posvećenost današnjeg domaćina u njegovim gostima budi sumnju da na večeri neće biti mesa i da se možda danas i neće baš najesti.

Albert zatvara zagorski tjedan 'Večere za 5': 'U strahu sam da tu neće biti mesa'
RTL
Albert zatvara zagorski tjedan 'Večere za 5': 'U strahu sam da tu neće biti mesa'
RTL

Za svoje goste domaćin će pripremiti predjelo 'Plata iz ljubičinog vrta', glavno jelo 'Manje je više' i desert 'Ljubičina torta'.

„Ja mislim da bi Albert mogao dobru klopu napraviti, ali čak se plašim da bi mogla biti vegetarijanska kuhinja“, komentira Mirjana, a njezine strahove dijeli i Mario: „Ja sam sad u strahu, 'Plata iz ljubičinog vrta' - tu neće biti mesa, ja ću ostati gladan, već se tresem.“

Albert zatvara zagorski tjedan 'Večere za 5': 'U strahu sam da tu neće biti mesa'
RTL
Albert zatvara zagorski tjedan 'Večere za 5': 'U strahu sam da tu neće biti mesa'
RTL

A tko će odnijeti pobjedu - ne propustite doznati danas od 17.50 na RTL-u! Epizode su dostupne na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

