Darujemo knjigu ' Budi koristan: sedam alata za život'

Arnold Schwarzenegger is back! Nakon što je ljetos izašao dokumentarac „Arnold“ na police hrvatskih knjižara 10. listopada stigao je naslov Budi koristan: sedam alata za život, željno očekivani priručnik Arnolda Schwarzeneggera u kojem je na temelju vlastitog putovanja ispunjenog stalnim mijenama i iznimnim postignućima sažeo sedam pravila koja treba slijediti kako biste ispunili svoju istinsku svrhu u životu. U izdanju nakladničke kuće Znanje, knjiga je u domaće knjižare stigla na dan svoje svjetske premijere, a prijevod na hrvatski donosi Nebojša Buđanovac.

Ako postoji jedna neizbježna istina na ovome svijetu, to je da nema zamjene za uloženi trud.



Ne postoji prečica ni trik za rast, ni čarobna pilula koja vam može pomoći da izbjegnete naporan rad potreban za dobro obavljanje svojeg posla, za osvajanje nečega do čega vam je stalo, ili za ostvarivanje vaših snova.



Otkad postoji naporan rad, ljudi su pokušavali pronaći prečice ili preskakivati korake u tom procesu.



Na koncu ti ljudi ili posustanu ili ostanu u našoj sjeni, jer naporan rad jedina je stvar koja djeluje u 100 posto slučajeva za 100 posto stvari vrijednih ostvarenja.

Najuspješniji svjetski bodybuilder. Najplaćenija filmska zvijezda na svijetu. Vođa šestog najvećeg svjetskog gospodarstva. Činjenica da se radi o istoj osobi zvuči kao početak vica.

No, to nije šala. To je Arnold Schwarzenegger. I to se nije dogodilo slučajno. Arnoldov zvjezdani uspjeh dogodio se kao dio procesa. Bio je to rezultat jasne vizije, razmišljanja na veliko, napornog rada, izravne komunikacije, otpornosti u rješavanju problema, znatiželje otvorenog uma i predanosti davanju zajednici. Sve je to vođeno jednom lekcijom koju je otac utjerao Arnoldu u glavu: budi koristan. Dok je osvajao svako područje u koje je ušao, očevu je izreku nosio u srcu. Napisana njegovim jedinstvenim, iskrenim, izravnim i moćnim glasom, knjiga Budi koristan vodi čitatelje na inspirativni obilazak Arnoldovih alata za smisleni život. Arnold nam pokazuje kako da ih upotrijebimo s ciljem ostvarivanja smislene budućnosti koju možemo osmisliti sami za sebe. Svoje uvide živopisno dočarava upečatljivim osobnim pričama, uspjesima koji su mu promijenili život, kao i neuspjesima koji su ga gotovo koštali života – neki su od njih poznati, a neke prepričava prvi put.

