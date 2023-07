Pet znakova da imaš loš odnos s njegovom obitelji - može biti jako toksično

Sukobi sa njegovom/njezinom obitelji nisu ništa novo što se događa u moderna vremena. Od kada postoje bračne zajednice postoji i takvi problemi, a često se književnost bavila s njima. Danas to rade psiholozi i različiti stručnjaci koje se bavi ljudskim odnosima.

Iako postoji puno humorističnih serija koje se bave time ipak treba znati da problemi sa svojtom nisu smiješni. Zapravo, disfunkcionalni obiteljski odnosi mogu ostaviti dubok i trajan utjecaj. Loši odnosi mogu općenito utjecati na zdravlje, a mogu se i jako pogoršati odnosi između supružnika. No i djeca mogu patiti jer mogu se pronaći usred sukoba iako ih roditelji pokušavaju zaštititi. Povremene nesuglasice su normalne, ali što kada je previše problema i kako znati je li odnos s njegovom obitelji toksičan.

Postoje neki pokazatelji koji mogu otkriti da postoje veliki problemi u odnosu, a možeš ih pronaći u nastavku.

Ne poštuju vaš prostor ili privatnost

Jedan od prvih znakova toksičnog odnosa s njegovom obitelji je da oni ne poštuju vaš prostor ili obiteljsku privatnost. Jednostavno ne žele prihvatiti da imate svoje vrijeme i prostor i da ne želite biti sami. Nepozvani će doći do vaših vrata bez obzira na vrijeme i vaše planove. Također ćete možda morati odustati od onoga što radite i njih zabavljati. Inače ćete povrijediti njihove osjećaje i dogodit će se drama.

No kada se radi o toksičnoj obitelji onda će oni pokušati dominirati u različitim aspektima. Zavirivat će u ormariće, hladnjak, ulazit će i u druge prostore, kao da je sve njihov prostor. Radit će inspekciju i davati odobrenje ili zamjerke. Možda neće sve biti uvijek iz loših namjera; neki su ljudi nepromišljeni, a neke obitelji imaju drugu dinamiku. No kada se radi o toksičnosti onda će reagirati kroz ljutnju, krivnju ili pasivnu agresiju.

Vole se uplitati u vaš odnos i odluke

Vrlo je nelagodno ako se svojta stalno upleće u vaše privatno obiteljsko vrijeme ili prostor. No još je veći problem ako se upleću i u vaše odluke. Umjesto da vama daju prostor i vrijeme možda čak pokušavaju zapovijedati. Bez obzira o kojoj se odluci radi oni neće dati savjet nego zapovijed. Žestoko će izraziti svoje mišljenje, pitali ih se za to ili ne. Ako se suprotstaviš njihovim savjetima, gotovo neizbježno slijedi svađa i/ili nemilosrdna kritika. Otrovni ljudi će iskoristiti svako emocionalno oružje u svom arsenalu kako bi naveli one oko sebe da popuste, piše Glam.

Pokušavaju utjecati na tvog partnera

Ovo je općenito vrlo loše za tvoj odnos sa supružnikom, a zatim i za vaše obiteljske odnose. Odrasli ljudi donose odluke o svom životu i njihovi roditelji ne bi trebali donositi odluku umjesto njih. Osim toga, bilo bi važno da postavi jasne granice i da ih se drži. No ako se to nije dogodilo vrlo je važno da iskreno razgovarate o tome i koliko je važno mijenjati neke stvari u vašim obiteljskim odnosima.

Započinju svađe oko malih stvari i traže dramu

Nitko se ne bi trebalo svađati cijelo vrijeme oko nebitnih stvari no toksični ljudi žude za dramom. Čak će i vrlo male razlike u mišljenjima postati razlog za kritiziraje i svađu. U isto vrijeme traže od tvog supružnika pažnju i vrijeme te se pokušavaju uključiti u donošenje obiteljskih odluka. Koriste se dramom kako bi se stvari dogodile po njihovom ili kako bi pokazali svoju moć.

Za sve krive tebe

Njegova obitelj je nesretna sa svime što radiš, ako nešto ne ispadne dobro naglasit će i tebe kriviti za sve. Mogu čak okriviti tebe za stvari koje nisi napravila ili nemaju nikakve veze s tobom. Na primjer, mogli bi reći da si upravo ti razlog zašto njihovo dijete nije išlo u određenu školu ili nije uspješno. Okrivit će tebe umjesto njega.