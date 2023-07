Pet životnih lekcija koje žene mogu naučiti samo od mlađe sestre

Imati sestru je velika radost - prijateljica i najveći zaštitnik u jednom. No žene koje imaju mlađu sestru znaju da je to jedna posebna veza. Mlađe sestre su svjetionici nježnosti i suosjećanja. Mlađa sestra je tijekom svog djetinjstva zaljubljeno gledalala u stariju - ona je bila njezin uzor i učitelj, ali je znala ukloniti svaku bol zbog ogrebanog koljena i slomljenog srca. Zna se da mlađa sestra puno uče od starije sestre, ali ponekad starije sestre i ne shvaćaju koliko su naučile od mlađe sestre.

Mlađe dijete uvijek nauči cijelu obitelj važne tvari, ali mlađa kći ima poseban utjecaj na stariju sestru. Ako imaš mlađu sestru onda znaš da bez nje jednostavno ne bila osoba kakva si danas. Zato je vrijeme da zastaneš i zahvališ mlađoj sestri - ona je doista najvrjedniji, najljepši dar koji su ti roditelji dali. Ako se ne možeš odmah sjetiti što te je naučila mlađa sestra u nastavku možeš pročitati nekoliko važnih životnih lekcija. No bez obzira što si puno toga naučila i što ju neizmjerno voliš ipak će ti morati vratiti pulover koji si joj posudila još prošle zime!

POGLEDAJ VIDEO: Razvijanje otpornosti uči djecu kako da rješavaju probleme

Kako biti bolji vođa

Zbog svoje mlađe sestre postala si vođa. Kada ljudi imaju mlađu braću i sestre onda nauče i kako donositi odluke i voditi jer postoji netko tko ih gleda s divljenjem, ljubavlju i kome trebaju smjernice. Mlađoj sestri si bila uzor i slušala te s puno pažnje. Biti stariji brat ili sestra je mjesto u obitelji koje je vrlo važno jer se uči odgovornost i ljubav.

Kako biti suosjećajnija osoba

Mlađe sestre su pune ljubavi i nježnosti. Naučila te sve o empatiji prije nego što joj je netko slomi srce. Kada je pala s bicikla i ogrebala koljena, grlila si ju dok je plakala i bol je brže prošla. Osjećala si sve njezine strahove, nade i snove. Uvijek si joj pomagala da postigne sve što joj je srce željelo i danas si tu za nju.

Zaštitničko ponašanje

Mlađa sestra pomogla ti je da razviješ zaštitnički ngon i uvijek ćeš se boriti za nju bez obzira koliko godine imate. Uz nju si kada nešto ne može ostvariti i uvijek ćeš biti njezin vjetar u leđa. Tvoja mlađa sestra je tvoja beba, a nju nitko ne stavlja u kut!

Vještina pregovaranja

Zbog mlađe sestre naučila si sigurno kako bolje pregovarati s roditeljima, a zatim si dobre pregovaračke vještine prenijela na mlađu braću i sestre. Naučila si iz svog iskustva kako postići nešto kod roditelja i drugih članova u obitelji. Mlađa sestra te je gledala i naučila kada treba govoriti, a kada šutjeti pred roditeljima.

Opuštenija si osoba zbog nje

No mlađa djeca se često bore i protiv pravila pa to mogu naučiti stariju braću i sestre. Kao najmlađem djetetu, njoj je bilo lakše nego tebi. Vaši roditelji pravila su utvrđivali tijekom odgoja najstarijeg djeteta. I poslije im se više nije dalo pridržavati mnogih pravila jer su bili preumorni. Stoga su mlađa djeca često cool i nije ih uvijek briga što svijet oko njih misli i to je u redu. Mlađa sestra te se sigurno naučila kako biti opuštenija, da svijet i tuđa mišljenja ne shvaćaš uvijek ozbiljno i da je to sasvim u redu.