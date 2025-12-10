Život u balansu: Borba s pretilošću kroz emotivno i inspirativno putovanje

Serijal 'Život u balansu' gledajte od 13. do 21. prosinca, ekskluzivno na službenom YouTube kanalu RTL-a. Nova epizoda bit će dostupna svakog drugog dana

Novi dokumentarno-zabavni projekt 'Život u balansu' donosi autentičnu priču o borbi protiv pretilosti u Hrvatskoj u pet epizoda koje spajaju psihologiju, motivaciju i osobnu transformaciju. Pod mentorstvom poznatog fitness trenera Marka Črljenca, gledatelji će pratiti put Luke Veljkovića, bivšeg kandidata RTL-ova showa 'Superstar', koji se odlučio suočiti s vlastitim ograničenjima i pokrenuti promjenu.

„Život u balansu nije samo emisija o gubitku kilograma, to je priča o pronalasku ravnoteže, o borbi između uma i tijela te o tome kako pronaći vlastiti glas u društvu koje često osuđuje prije nego razumije“, objašnjava autorica projekta Eugenija Prša.

Projekt progovara o ozbiljnom javnozdravstvenom problem kroz osobnu i emotivnu perspektivu. Svaka se epizoda fokusira na različite psihološke faze promjene: motivaciju, akciju, krizu prije preokreta, disciplinu i pobjedu. Luka prolazi introspektivno putovanje koje mu pomaže razumjeti sebe i pronaći volju za napretkom.

U svakoj epizodi susreće se s iznimnim ljudima koji simboliziraju ključne životne vrijednosti - Dinom Levačić, svjetski poznatom daljinskom plivačicom, koja utjelovljuje motivaciju i mentalnu snagu, te Alinom Pantseyevom, pobjednicom osme sezone 'Života na vagi', koja svojom pričom o boli, disciplini i upornosti pokazuje da promjena dolazi iznutra.

Osim dokumentarnog i dramskog pristupa, 'Život u balansu' kombinira edukativne elemente, grafike i sketch-scene koje publici približavaju stvarne podatke o pretilosti i nezdravim navikama u Hrvatskoj. Vizualno dojmljiv i emocionalno snažan, projekt otvara prostor za javnu raspravu o mentalnom zdravlju, prihvaćanju sebe i važnosti podrške.

„Pozvan sam ove godine na jedan poseban izazov - kao trener i mentor u show koji želi na pravilan način prenijeti ljudima od kuda i kako treba krenuti na put promjene. Primarno je riječ o problemu pretilosti, ali pokazuje puno više od toga. Vjerujem da će biti koristan i ljudima koji se trebaju suočiti sa svojim traumama i biti iskreni prema sebi. Nemojte se zavarati, to nije lagan put - ali nije ni nemoguć“, objašnjava Črljenec. Vrhunac projekta bit će ostvarenje Lukina sna - ako uspije smršavjeti i promijeniti svoje navike, kao nagradu dobiva produkciju svojeg novog glazbenog hita!

„Za ovo putovanje najveća mi je motivacija bilo to da želim bolje za sebe i ljude oko mene - Želim potaknuti sve koji se odvaže krenuti sa mnom ovo putovanje. Nisam ništa posebniji od drugih i vjerujem da se sa željom i radom može sve uspjeti“, zaključuje Luka.

Uz 'Život u balansu' pokrećemo i digitalnu ekstenziju projekta, 'Pokretanje nacije'. Kroz ekstenziju želimo potaknuti građane da aktivno sudjeluju putem besplatnih online treninga s Markom Črljencem, nutricionističkih radionica i motivacijskih masterclassova.

Serijal 'Život u balansu' gledajte od 13. do 21. prosinca, ekskluzivno na službenom YouTube kanalu RTL-a. Nova epizoda bit će dostupna svakog drugog dana.