Zlatna pravila za gubitak kilograma - budi uvijek fit i zadovoljna

Za uravnotežen i zdrav život uvijek je potrebno donijeti neke odluke i ići prema tom cilju. Za gubitak kilograma je na početku uvijek dobro osvijestiti kakve su tvoje navike i gdje želiš biti u životu. Na primjer, kakvi su tvoji obroci, koliko vježbaš i kako spavaš jer se ne smije zaboraviti da gubitak kilograma treba biti cilj koji se postiže polako.

Jedna australska studija provedena na 200 sudionika pokazala je da su u gubljenju kilograma bili uspješniji oni koji su lagano i postepeno gubili na težini. Prema tom istraživanju, polaganim mršavljenjem mogla bi izgubiti 10 posto više masti i promijeniti stil života. Naravno da se bi ovog cilja trebalo držati jer sigurno poznaješ barem jednu ženu koja je brzo izgubila kilograme, a zatim ih brzo vratila, možda čak i više nego što je imala. Zbog toga u nastavku saznaj koje bi navike trebala usvojiti stremiš li dugotrajnim rezultatima.

POGLEDAJ VIDEO: Nutricionist otkriva kako se zdravo hraniti na poslu

Doručak je važan

Postoji trendovi koji dolaze i prolaze u svakom segmentu života, a to vrijedi i za prehranu. Popularnost namirnica dolazi i prolazi, ali doručak je obvezan. Ljudi koji redovito doručkuju više gube na težini jer on pokreće metabolizam odnosno pomaže tijelu da sagori više masti, piše Your Tango.

Jednostavnost obroka

Prehrana treba biti "čista", a to se može napraviti vrlo jednostavno. Jedan od najbržih načina da se dobiju brzi rezultati je da se izbaci prerađena hrana i unose svježe namirnice. Kad god je moguće, odluči se cjelovite i prirodne namirnice. Jedino kada se prehrana pročisti i iz nje izbace sve nepotrebne namirnice vrlo brzo će se početi događi promjene. Nakon nekoliko tjedana već ćeš se pitati kako si uopće funkcionirala na bilo koji drugi način.

Kontroliranje veličina porcija

No na veličinu porciju se treba paziti i kada se odabiru zdrave namirnice. Prejedanje uvijek može sabotirati cilj odnosno gubitak kilograma. A zbog zdravog izbora namirnica možda nećeš znati da pretjeruješ i mislit ćeš da možeš jesti veće količine hrane. Važno je naučiti kolike su zdrave porcije i kod kojih namirnica treba posebno paziti te se toga pridržavati.

Mini ciljevi

Tijekom uvođenja promjena i putu prema cilju tj. manjem broju na kućnoj vagi izuzetno je važno postavljati male ciljeve. Specifični ciljevi mogu ti pomoći da se osjećaš bolje, na primjer, odlasci na treninge ili više šetanja u tenisicama koje su dugo stajale u ormaru, korištenje većih utega tijekom vježbanja ili je mini cilj ulazak u stare traperice. Ovakvi ciljevi će pomoći da ostaneš povezana i shvatiš kako svaki dan napreduješ.

Planiranje prehrane

Povremeno uživanje u slatkišima ili posebnom obroku u restoranu ključni su da održiv plan mršavljenja. No sve će funkcionirati samo ako su planovi realni i u području planiranja užitaka. Ideš na putovanje s prijateljima sljedeći vikend? Pridržavaj se zdravih obroka sve do polaska na putu kako bi onda mogla malo više uživati dok si s njima. Postoji pravilo 80/20 koje može biti jako efikasno. Većinom tj. 80 posto vremena prehrana treba biti čista, a ostalih 20 posto se možeš prepustiti užicima. Laka je računica, ako se svaki dan pojedu tri obroka, znači da tri obroka tjedno mogu biti pravo prepuštanje užicima.

Kvalitetan san

San osigurava dovoljno energije za vježbanje, ali će pomoći i da se održava zdravi apetit. Dokazano je da ljudi koji dovoljno spavaju pojedu prosječno 300 kalorija manje od onih kojih to ne čine. Važno je uvijek ići na vrijeme na spavanje i biti opušten. Tijelo će biti zahvalno jer će biti odmorno i moći će lakše odrađivati sve zahtjeve tijekom dana.