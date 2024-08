Zašto su urinarne infekcije nakon seksa tako česte i kako ih spriječiti?

Istraživanja su pokazala kako seksualno aktivne žene imaju veću šansu za dobivanje infekcije urinarnog sustava. To je povezano s anatomskim položajem otvora mokraćne cijevi, koji se nalazi oko 1,5 cm ispod klitorisa. Najčešći uzročnici urinarnih infekcija su crijevne bakterije, poput E. Coli, koje iz rodnice dospijevaju u mokraćni mjehur i stvaraju dodatne komplikacije.

Bol tijekom mokrenja neposredno nakon seksualnog odnosa može indicirati da se radi se o urinarnoj infekciji nastaloj uslijed seksa. Osim nelagode, simptomi urinarne infekcije mogu biti peckanje pri mokrenju, trajni osjećaj punine mokraćnog mjehura, bol u leđima i donjem dijelu trbuha kao i na mjestu mokraćnog kanala. Urinarne infekcije su bolne, neugodne i naporne, ali nažalost jako česte. No postoje neke stvari koje se mogu napraviti kako bi ju ipak držali na distanci, a o njima ćemo ti sve u detalje objasniti u nastavku.

Može li seks dovesti do urinarne infekcije?

Odgovor je jednoznačan i nažalost pozitivan. Istraživanja tako pokazuju da aktivni seksualni život pojačava rizik za urinarnu infekciju. Naime, bakterije koje najčešće uzrokuju urinarne infekcije obitavaju u fekalnoj flori, a najčešća je E. Coli kojoj je prirodno stanište u našim crijevima, no radi anatomije (blizine analnog i vaginalnog otvora) bakterije često otputuju tamo gdje ne bi trebale i izazovu kaos.

Kada bakterija dođe u mjehur, ona može napasti imunološki sustav koji na to odgovara upalnom reakcijom. No nisu bakterije jedini krivci za urinarne infekcije. Uz njih, postoje brojni drugi faktori poput genetike, uske odjeće ili bubrežnih kamenaca.

Pitaš se onda kako spriječiti urinarne infekcije? Imamo par jednostavnih liječničkih savjeta koji bi trebali uvelike smanjiti šansu inficiranja.

Mokrenje prije seksa

Postoje različita mišljenja o tome treba li mokriti prije seksa ili ne. Neki stručnjaci savjetuju da je korisno mokriti prije odnosa kako bi se bakterije prisutne u mokraćnoj cijevi izbacile i spriječilo njihovo prodiranje dublje prema mjehuru tijekom seksa.

S druge strane, neki stručnjaci protive se toj praksi, tvrdeći da mokrenjem prije seksa smanjujemo intenzitet mlaza koji pomaže u uklanjanju bakterija iz mokraćne cijevi. Prema ovom mišljenju, mokrenje nakon seksa je učinkovitije za čišćenje mokraćne cijevi i prevenciju infekcija.

Brisanje toaletnim papirom mora biti jednosmjerno

Brisanje nakon mokrenja gledaj kao jednosmjernu ulicu: početak je naprijed, a kraj iza (znači, vagina -> anus). U suprotnom smjeru sve one gore spomenute bakterije papirom možemo prenijeti do početka mokraćne cijevi i tako samo pomoći bakterijama pri ulasku u mokraćni sustav. Zadnje što si želimo je gadna urinarna infekcija koje se ne možemo riješiti tjednima, drži se ovog pravila i do nje ne bi trebalo doći.

Foto: Pexels

Pij puno vode

Najmudriji savjet je da budeš hidrirana. Ako unesemo puno vode u naš organizam, puno ćemo i izbaciti, a taj proces pomaže ispirati bakterije iz mjehura kako se ne bi razmnožile. Dakle, možda će ti ići na živce koliko često trebaš ići mokriti, ali to je za tvoj mokraćni kanal jako zdravo. Osim toga, benefiti hidratacije su mnogi - od dovoljno tekućine u organizmu ljepša nam je koža, lakše mršavimo te nam probava bolje radi.

Održavaj higijenu toplom vodom

Ispiranje vanjskih genitalija nakon seksa toplom vodom prije i nakon seksa pokazalo se dobrim za reduciranje rizika ulaska bakterija u mokraćni sustav.Ispiranje vagine iznutra (tzv. douching) ne preporučuje se jer vaginalni tuševi znaju eliminirati i one dobre bakterije koje održavaju pH vagine, što znači otvoren put za infekciju. Drugim riječima, vaginu nije potrebno ispirati iznutra – ona je jedan fantastičan organ koji je veoma sposoban sam se brinuti o sebi i svojoj čistoći, tako da invazivna ispiranja ili dezinficiranja mogu napraviti više štete nego koristi.

Foto: Pexels

Mokri nakon seksa!

Mokrenje odmah nakon seksa pokazalo se dobrom praksom jer može pomoći u što bržem ispiranju bakterija i prije nego one uspiju doći do mjehura. To ne znači da istog časa nakon završetka spolnog odnosa moraš trčati na wc, ali svakako bi se trebala pomokriti u prvih 15 minuta.

Seksualni odnosi tijekom urinarne infekcije mogu pogoršati simptome

Seksualni odnosi tijekom urinarne infekcije mogu značajno pogoršati simptome i otežati oporavak. Tijekom upalnog procesa ovoga tipa, mokraćni sustav je već osjetljiv, a intimni kontakt može dodatno iritirati mokraćnu cijev i mokraćni mjehur, povećavajući osjećaj pečenja i nelagode. Količina bakterija prisutnih u genitalnom području može se povećati tijekom seksualnog odnosa, što može dovesti do dodatne iritacije i pogoršanja infekcije.

Seks tijekom urinarne infekcije može također povećati rizik od unošenja bakterija u mokraćni sustav, što otežava liječenje. Pored toga, seksualni odnosi mogu ometati proces liječenja i produljiti vrijeme potrebno za potpuno izlječenje. Stoga se preporučuje suzdržavanje od seksualnih aktivnosti dok simptomi urinarne infekcije ne nestanu i dok se ne završi s propisanim tretmanom. Savjetovanje s liječnikom može pomoći u razumijevanju kako najbolje upravljati seksualnim zdravljem tijekom infekcija i osigurati pravilan oporavak.