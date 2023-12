Gdje su mi ključevi?: Najčešći razlozi svakodnevne zaboravljivosti

Svi bismo željeli da nam mozak uvijek radi besprijekorno, da s lakoćom artikuliramo misli i brzo razmišljamo. No neki dani jednostavno nisu takvi. Znamo što smo radili na današnji dan prije nekoliko godina, a ne možemo se sjetiti gdje su završili ključevi koje smo večer prije ostavili u autu. OK, izgleda da ih ipak nismo ondje ostavili jer ih u automobilu nema. Vrtimo film, ali nismo sigurni jesu li nam ispali ili smo ih negdje ostavili.

Svatko ima barem jednu takvu situaciju u kojoj ga je mozak 'izdao'. Slično je i s pećnicom za koju katkad nismo sigurni jesmo li je isključili. Ako si ponekad zaboravljiva, u većini slučajeva nemaš razloga za brigu. Zaboravljaš li gdje si nešto ostavila ili po što si krenula, rijetko je znak nekog ozbiljnog zdravstvenog stanja. Tijelo ti vjerojatno poručuje da trebaš malo zastati i promijeniti neke navike.

Druga je stvar ako nisi sigurna zašto si uopće negdje krenula ili kako si završila na nekoj lokaciji. Tada se svakako trebaš javiti liječniku. Ipak, nas danas zanimaju uzroci ove sitne, gotovo svima poznate zaboravljivosti – 'Gdje su mi ključevi? Aha, tu su!' Nekoliko je najčešćih uzroka te pojave, a izdvajamo ih u nastavku.

Stres

Dugotrajna izloženost stresu utječe na tvoje fizičko i psihičko zdravlje – znaju to i ptice na grani. Povišeni kortizol (hormon stresa) pak nepovoljno utječe na sposobnost pohranjivanja novih stvari. Ignoriraš li sitnu zaboravljivost te zaboraviš na dane odmora, mnogo bi ti riječi i misli moglo ostati na vrhu jezika. Vožnja postaje zamarajuća, a sve je teže simultano obavljati više poslova.

Foto: Profimedia.hr

Manjak sna

Neispavanost često dolazi u kombinaciji sa stresom. Raspolažeš gomilom informacija i glava ti je 'raštrkana' na više strana. Proživljavaš li dugo takvo stresno razdoblje, postat će ti se sve teže fokusirati i dugoročno pamtiti. Upravo ti kvalitetan noćni odmor pomaže u 'spremanju' novih informacija i procesuiranju. Kad san izostane, naš mozak sve teže pamti. Otuda zaboravljivost.

Manjak hranjivih tvari

Vitamin B12, željezo i ostale hranjive tvari neophodne su za normalno funkcioniranje i dobro pamćenje. Postaješ li zaboravljiva, moguće je da ti nedostaje hranjivih tvari. Medicinska studija otprije tri godine pokazala je da su oni s dovoljno vitamina B12 postizali bolje rezultate na kognitivnim testovima. Uz to, mlade žene kojima je manjkalo željeza postigle su pak lošije rezultate. Prema toj studiji, dovoljna 'opskrba' željezom mogla bi poboljšati tvoje pamćenja pet do sedam puta. Konzultiraj se s liječnikom i opskrbi se hranjivim tvarima – to je osobito važno u ovo zimsko vrijeme.

Problematična štitnjača

Štitnjača je žlijezda koja proizvodi hormone koji pak kontroliraju mnoge tjelesne procese. Ako ti je rad štitnjače usporen, to bi se moglo odraziti na tvoje pamćenje. Da bi provjerila je li štitnjača glavni 'krivac' tvoje zaboravljivosti nužno se javiti liječniku, a usporenu štitnjaču mogao bi odati kroničan umor, netolerancija na hladnoću, ali i suha koža.

Menopauza

Većini žena u perimenopauzi (razdoblju prije zadnje menstruacije) poznati su valunzi i promjene raspoloženja, no i zaboravljivost može biti posljedica (peri)menopauze. Sve se, ukratko, događa jer se mozak navikava kako funkcionirati s manje estrogena nego ranije.

