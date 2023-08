Razdoblje promjene: 8 simptoma koji signaliziraju da si ušla u perimenopauzu

Kao što prije prve menstruacije u pubertetu djevojčicu zateknu neke promjene, tako i žene u četrdesetima osjete da im se tijelo mijenja. Postupno izlaze iz fertilne dobi jer jajnici prestaju stvarati i oslobađati jajne stanice. U razdoblju perimenopauze proizvodi se manje spolnih hormona, estrogena i progesterona što u većoj ili manjoj mjeri utječe na tvoju svakodnevicu.

Nije to ništa strašno. Sve će žene prije ili kasnije proći kroz razdoblje promjene pod nazivom perimenopauza, a to će rezultirati menopauzom – tvojom zadnjom mjesečnicom. To se u prosjeku dogodi u 51. godini života.

Što je perimenopauza, a što menopauza?

Ponovimo gradivo: iako sve te promjene često nazivamo menopauzom, to je pogrešno jer je menopauza tvoja zadnja menstruacija, a promjene koje joj prethode zovu se perimenopauza. Najlakše bi bilo kad bi perimenopauzu shvatila kao obrnuti pubertet.

Popratni simptomi promjene mogu se javiti i prije četrdesete, no najčešće se pojavljuju u srednjim i kasnim četrdesetima. Prema nekim podacima, neugodne znakove perimenopauze iskusit će tri četvrtine žena. Druge će biti svjesne da im hormoni više nisu na istom nivou kao prije ili da se noći češće bude zbog valova vrućine. Treće, pak, neće ni znati da im je tijelo zakoračilo u razdoblje promjene te da se približavaju zadnjoj menstruaciji.

Ovo prijelazno razdoblje prosječno traje dvije do četiri godine iako kod nekih žena perimenopauza može trajati i do sedam godina. Sve je to individualno i sasvim prirodno. Simptomi mogu biti neugodni i nešto na što dosad nisi naviknula, no nemaš se čega sramiti ni bojati.

U nastavku izdvajamo simptome karakteristične za ovo razdoblje.

Valovi vrućine

Valovi vrućine usred noći svakako su jedan od najčešćih i najpoznatijih simptoma perimenopauze. Često se žene u promjeni bude i po nekoliko puta. Iznenada osjete val vrućine po licu i prsima što narušava kvalitetu sna. Nakon intenzivnog osjećaja vrućine, mnoge se žale da im je hladno i da drhte. Taj neugodan simptom javlja se jer je poremećen sustav za regulaciju tjelesne temperature. Prvo se žile previše šire, a kad se ta temperatura 'izgubi', tijelo je pokušava nadomjestiti drhtanjem. Ako ti valunzi remete san i dugoročno narušavaju kvalitetu života, obrati se liječniku.

Smanjena seksualna želja

Tvoji hormoni flukturiraju, a razina estrogena opada što može dovesti do smanjenog libida. Smanjeni libido često prepisujemo stresu, umoru i krizi u vezi, no zaista se može dogoditi zbog hormonalnih promjena. Nema 'recepta' koji bi vrijedio za sve pa se dobro posavjetovati s liječnikom uvidiš li da to nepovoljno utječe na tvoj seksualni život. Samo ćemo ti reći da je redoviti seks poželjan i tijekom perimenopauze i nakon menopauze (zadnje mjesečnice) jer će povećana prokrvljenost održati intimno područje zdravim i elastičnim.

Vaginalna suhoća

Vaginalna suhoća može stati na put seksualnom užitku. Iako se može dogoditi i u fertilnoj dobi, vaginalna je suhoća karakteristična za razdoblje promjene. To se događa zbog smanjene razine spolnih hormona. Uz to vagina tada može postati sklonija infekcijama i upalama, a 'suhoća' može biti problem jer rezultira bolnim odnosima. Svakako se i tu dobro obratiti ginekologu, isprobati lubrikante i druge poze. Poza u kojoj si ti gore omogućit će ti kontrolu dubine što može smanjiti bol pri odnosu. Isto tako, možete isprobati i pozu lotosa, sjedeći položaj s blago savijenim nogama ili pak misionarsku pozu tijekom koje ćeš ispod zdjelice staviti jastuk kako bi prodiranje bilo ugodnije.

Poremećaji spavanja

Hormonalne promjene mogu rezultirati poremećajem spavanja – nesanicom i time da teško zaspiš. Ako nisi nikada imala problema, a onda ti se to iznenada pojavilo u četrdesetima, to može biti simptom perimenopauze. Problemi se mogu pogoršati imaš li obiteljskih problema ili stresnih situacija koje ti ne dopuštaju da se opustiš.

Osjetljivost grudi

Iako su osjetljive grudi tipičan simptom PMS-a, one mogu postati još osjetljivije u četrdesetima što ukazuje da se radi o simptomu perimenopauze. Sve je to zbog hormona pa je preporuka da unosiš više voća i povrća, proteina i vlakana, smanjiš kofein i jedeš manje hrane bogate natrijem. Ako te bol ograničava, obrati se liječniku, a svakako učini mamografiju.

Vrtoglavica

Vrtoglavica je, zapravo, uobičajeni simptom perimenopauze i menopauze koji se često zanemaruje. "Tijekom perimenopauze i menopauze možete osjetiti vrtoglavicu jer hormonalne promjene koje se događaju utječu na proizvodnju inzulina, što može otežati vašem tijelu održavanje adekvatne razine šećera u krvi", kaže dr. Monica Grover za Huffpost. Ipak, utječe li vrtoglavica na tvoj život te se često pojavljuje, obrati se liječniku kako biste otklonili sumnju na neka druga stanja.

Češće mokrenje

'Nedostatak' estrogena u vagini, odnosno mjehuru čini mjehur manje otpornim na 'hitne situacije'. Mogla bi teže zadržati urin i morati češće na toalet, no taj je simptom perimenopauze teže razlučiti jer se isto javlja kod, primjerice, upale mjehura. Pritisak na mjehur mogao bi biti jači.

Promjene raspoloženja

Jednako kao što se u pubertetu događaju promjene raspoloženja tako i žene u perimenopauzi mogu biti osjetljivije, više agresivne ili burno reagirati na neke događaje. Sklone su brzo mijenjati raspoloženje što uočavaju i ljudi iz okoline. I za to su uzročnici hormoni. Bit će ti potrebno puno strpljenja i razumijevanja. Ponovno napominjemo da se u slučaju intenzivnih simptoma i depresivnih misli javiš stručnjaku. Simptomi i njihov intenzitet razlikuju se od žene do žene.