4 najčešća razloga zašto mjesečnica traje dulje od 7 dana

Obilno i/ili produljeno menstrualno krvarenje koje traje dulje od tjedan dana naziva se menoragija i najčešći je oblik abnormalnog materičnog krvarenja. Ponekad može biti toliko jako da narušava kvalitetu života i ometa svakodnevne aktivnosti.

"Abnormal uterine bleeding (AUB)" odnosno nenormalno krvarenje iz maternice pogađa mnoge žene i jedan je od najčešćih ginekoloških problema. Krvarenje iz maternice može varirati u učestalosti, trajanju, redovitosti i volumenu. Menstrualni ciklus žene se mijenja tijekom vremena, a menstruacije mogu varirati, no sve izraženije promjene unutar ciklusa mogu se smatrati abnormalnima, ističu liječnici.

S medicinskog stajališta, produljeno krvarenje (mjesečnica koja traje dulje od tjedan dana) ili obilno menstrualno krvarenje smatra se abnormalnim krvarenjem iz maternice, otkriva liječnica Kara McElligott Park za Well+Good.

Prema tome, svaku promjenu vezanu uz menstrualni ciklus najbolje je istražiti jer određeni simptomi poput obilnog krvarenja ili mjesečnice koja traje duže zapravo mogu signalizirati određene zdravstvene probleme. Ako ti je mjesečnica obilna ili krvarenje traje dulje od sedam dana, najbolje je posjetiti liječnika i provjeriti u čemu je problem.

U nastavku navodimo neke od najčešćih razloga zašto mjesečnica može biti obilna ili trajati dulje od sedam dana, kao i kada je vrijeme za posjet liječniku.

Kako razlikovati normalno od produljenog krvarenja?

Nažalost, snažno ili produljeno menstrualno krvarenje pogađa mnoge žene. Ako ti mjesečnica traje dulje od sedam dana, to ne mora nužno značiti da s tvojim tijelom nešto nije u redu. Normalni menstrualni ciklus traje od 21 do 35 dana, a menstrualno krvarenje kod nekih žena može potrajati i do osam dana, ističe dr. Gunvor Ekman Ordeberg.

Nadalje, važno je istaknuti da se menstrualni ciklus pa samim time i menstrualno krvarenje mijenja tijekom različitih životnih faza. Postporođajna faza i perimenopauza dva su uobičajena razdoblja tijekom kojih žene doživljavaju velike fluktuacije vezane uz mjesečnicu i to je posve normalno.

Općenito, treba razlikovati normalne i abnormalne mjesečnice, ističu liječnici. Ako su menstruacije toliko snažne da trebaš mijenjati uložak ili tampon svakih sat vremena te traju dulje od sedam dana, to će vjerojatno ometati tvoj svakodnevni život i u tom slučaju vrijedi istražiti temeljne uzroke i pronaći rješenje za taj problem.

4 najčešća uzroka zbog kojih mjesečnica traje duže od tjedan dana

Fibroidi ili polipi

Fibroidi odnosno miomi maternice su dobroćudne izrasline koje se mogu pojaviti nakon trudnoće te u dobi između 30. i 40. godine života, a razvijaju se na stijenkama maternice. Postojanje ovih izraslina može pridonijeti neredovitim ili obilnim mjesečnicama, napominju liječnici. Polipi su obično manje izrasline koje se nalaze unutar maternice i također mogu uzrokovati obilne mjesečnice. Ponekad su ove izrasline faktor u bolnim, obilnim ili na neki drugi način abnormalnim menstruacijama, ali ponekad ne uzrokuju nikakve značajne ili zamjetne simptome.

Bakrena spirala

Spirala ili intrauterini uložak (IUD) je reverzibilno kontraceptivno sredstvo koje se postavlja u maternicu radi zaštite od trudnoće. Jedna od uobičajenih nuspojava korištenja bakrene spirale kao kontraceptivnog sredstva su i obilnije, bolnije mjesečnice, a može se pojaviti i krvarenje između menstruacija.

Hitna kontracepcija, pobačaj ili porod

Iznimno duga ili obilna mjesečnica također može biti i reakcija na neke druge promjene vezane uz reproduktivno zdravlje. Primjerice, uzimanje hitne kontracepcije odnosno pilule za dan poslije može uzrokovati neredovit ciklus, pojašnjavaju liječnici. Također, neke druge promjene poput pobačaja, gubitka trudnoće ili rođenja djeteta mogu utjecati na menstrualni ciklus. Ipak ako je krvarenje jako obilno ili traje dulje od tri ili četiri dana, najbolje je posjetiti liječnika.

Hormonalni disbalans

Ponekad abnormalno visoka količina androgenih hormona (kao što je testosteron) može uzrokovati obilne ili neredovite mjesečnice, kaže dr. Park. Takva hormonska neravnoteža često je posljedica sindroma policističnih jajnika (PCOS-a). Kod žena s PCOS-om, menstrualni ciklusi mogu biti nepredvidivi ili rijetki, što znači da kada se dogode, znaju biti vrlo obilni. Do privremenog hormonalnog disbalansa može doći i zbog stresa, depresije ili poremećaja u prehrani.

Kada posjetiti liječnika?

Nikada nije naodmet zatražiti savjet liječnika ako si uočila određene promjene u svom menstrualnom ciklusu, osobito ako ti mjesečnice narušavaju kvalitetu života. Prema mišljenju stručnjaka, liječnika bi trebala posjetiti u sljedećim situacijama:

Menstruacija je obilna i krvarenje traje duže od sedam dana

Svakih sat vremena trebaš mijenjati uložak ili tampon

Prisutnost velikih krvnih ugrušaka tijekom menstrualnog krvarenja

Izrazito bolne mjesečnice koje ometaju normalno funkcioniranje

Ako je prisutan neki od navedenih simptoma, to ne mora nužno značiti da nešto nije u redu s tvojim ciklusom, ali bolje je istražiti o čemu je riječ i uz pomoć liječnika pronaći rješenje ili barem način za ublažavanje neugodnih simptoma.

