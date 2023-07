Kako smanjiti šećer u prehrani? Ovih 5 namirnica zdravija su zamjena za bijeli šećer

Statistike pokazuju da Hrvati unose puno više šećera nego što je preporučeno. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, preporučena dnevna doza šećera za žene iznosi 24 grama, a za muškarce 36 grama što je otprilike devet žličica. Hrvati, čini se šećer vole puno više pa u prosjeku u jednom danu unesu čak 165 grama. Šećera ima svugdje u gaziranim pićima, slatkišima, ali i umjetnim zaslađivačima koji se nalaze u brojnim namirnicama.

S vremenom naš organizam može početi tražiti veće količine šećera da bismo doživjeli efekt ugode. Prekomjerna konzumacija šećera zatim može povećati rizik od pretilosti, povišenog tlaka i krvožilnih oboljenja.

Jasno, šećera se ne moraš u potpunosti odreći, ali bi te ovi podaci mogli potaknuti da razmisliš o kontroliranju unosa šećera. Baš zato što su svjesni da je prekomjerna konzumacija šećera nezdrava, neki se okreću zdravijim alternativama. Izbjegavaju umjetne zaslađivače i 'prazne kalorije' te traže zamjene za bijeli šećer koji stavljamo u kavu, slastice ili neka druga jela.

Stoga u nastavku donosimo popis prirodnih zaslađivača koji su zdraviji od bijelog šećera. Otkrivamo i zašto.

Sirup od datulja

Iako bi 'na prvu' mogla pomisliti da sirup od datulja nipošto ne može biti alternativa šećeru, ovoj namirnici svakako bi trebala dati priliku. Sirup od datulja obiluje hranjivim tvarima poput magnezija, fosfora i cinka, a ima i istu razinu antioksidansa kao, na primjer, maline. To znači da je sirup od datulja nutritivno najbogatiji zaslađivač. Dodatan poticaj za isprobavanje sirupa od datulja moglo bi biti i to što kalij koji ova namirnica sadržava pomaže tvom tijelu da je polako apsorbira i tako regulira šećer u krvotoku.

Med

Rijetko koje kućanstvo u smočnici nema med. Njime najčešće sladimo čaj, no ova namirnica ima niz blagodati. Samo jedna žličica meda ima 17 grama ugljikohidrata, a ona te može nahraniti energijom jer sadrži neprerađene šećere. Oni se polako razgrađuju što znači da med pruža energiju za cijeli dan. Osim toga, sjajan je u borbi protiv sezonskih prehlada i upala grla. Muči li te nesanica, uz med bi mogla lakše zaspati pa je preporuka da ga rastopiš u čaju, vodi ili mlijeku. Ako ti ni ovo nije dovoljan poticaj da umjesto zašećerene kave posegneš za dozom meda u mlijeku, spomenimo još da med pomaže u čišćenju organizma te da jača imunitet. Sladak je, a ne sadrži bijeli šećer!

Javorov sirup

Jesi li čula za javorov sirup? Ova se namirnica smatra dobrom alternativom šećeru jer sadrži niske razine fruktoze te je minimalno prerađen. Ima puno minerala i antioksidansa – uključujući cink i magnezij. Nema toliko kalorija kao ostali zaslađivači pa je pravi čas da iskušaš njegove blagodati. Ipak, budi oprezna pri kupnji javorova sirupa te biraj onaj na kojemu piše da se radi o stopostotnom sirupu.

Kokosov šećer

Kokosov šećer bez problema možeš koristiti pri izradi slastica te je dobra zamjena za konzumni bijeli šećer. Iako nije toliko hranjiv poput ranije spomenutih alternativa – a uz to je i prerađen – kokosov šećer održava uravnoteženu razinu šećera u krvi.

Stoga je generalno zdravija varijanta za korištenje čak i u pekarskim proizvodima. Sadrži nutrijente kao što su željezo, cink i kalcij. Kalcij u kokosovom šećeru važan je za rast kostiju i zuba, željezo jača imunitet i pogoduje krvi, dok cink koristi zdravlju kože i razvoju moždanih vijuga. Posebno se preporučuje dijabetečarima i osobama koje pate od viška kilograma. Kokosov šećer, naime, može smanjiti osjećaj gladi, regulirati kolesterol te apetit. Neka se nađe u tvojoj kuhinji!

Melasa

Nekima je ovaj zaslađivač manje poznat, no odlična je namirnica jer je bogata željezom, kalijem i kalcijem. Ima najmanji omjer šećera od svih proizvoda od šećerne trske te je sjajna za sve, no posebno ljude s dijabetesom. Sadrži ugljikohidrate koji omogućavaju da se sporije preradi u tijelu što, posljedično, stabilizira šećer u krvi. Može se koristiti pri izradi deserata, a dodatan joj je plus to što otprilike pet žlica melase sadrži 50 posto preporučenog dnevnog unosa kalcija i 38 posto magnezija. Uz to je dobar izvor željeza što je velika prednost patiš li od anemije.

Dakako tu je i zadovoljavajuća doza kalija. Sad kad joj znaš prednosti, možeš je pokušati pomiješati s grahom, piletinom i drugim jelima, jesti na žlicu ili piti kao napitak.