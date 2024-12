Vodič za detoks vlasišta: Što je, zašto je bitan i kako ga možeš napraviti doma

Zdravo vlasište je osnova zdrave i lijepe kose. Detoks je samo jedan dio njege kose – najbolje rezultate dobit ćeš ako ga kombiniraš s pravilnom prehranom, dovoljno vode i proizvodima koji odgovaraju tvom tipu kose. Ako ti kosa više ne izgleda kao prije ili imaš problema s masnim, suhim ili osjetljivim vlasištem, možda je vrijeme za detoks. Evo što trebaš znati o ovom postupku i kako ga provesti.

Što je detoks vlasišta?

Detoks vlasišta je proces dubinskog čišćenja kojim uklanjaš ostatke proizvoda za kosu, mrtve stanice kože i višak sebuma. Slično je kao dubinsko čišćenje lica - pomaže vlasištu da se očisti, "prodiše" i stvori uvjete za rast zdrave kose. Proizvodi koje svakodnevno koristiš, poput šampona, gela za kosu ili laka za kosu, mogu se nakupljati na vlasištu, začepiti folikule i stvoriti probleme. Ako ti kosa sporije raste, tanja je ili imaš svrbež i masno vlasište, vrijeme je za detoks.

Kako napraviti detoks vlasišta?

Postoje dvije opcije – možeš otići u frizerski salon koji nudi specijalizirane tretmane ili napraviti detoks kod kuće.

Prirodni detoks kod kuće

Uz jabučni ocat i zeleni čaj (kojeg vrlo vjerojatno imaš kod kuće), za ovo će ti trebati i bentonitna glina. Možeš ju kupiti u specijaliziranim dućanima poput Terra Organica.

Prirodni detoks kod kuće sastojci:

Jabučni ocat (razrijeđen vodom)

Bentonitna glina

Zeleni čaj

Prirodni detoks kod kuće priprema:

Pomiješaj bentonitnu glinu sa zelenim čajem da dobiješ glatku pastu. U šalicu čaja dodaj žlicu po žlicu dok ne dobiješ konzistenciju koja ti odgovara. Nanesi pastu na mokro vlasište i prekrij kapom za tuširanje. Ostavi da djeluje otprilike sat vremena. Povremeno pošpricaj zelenim čajem preko paste na vlasištu kako se ne bi osušila. Nakon sat vremena, isperi masku i na kraju isperi kosu mješavinom octa i vode (1 dcl octa + 4 dcl vode).

Detoks specijaliziranim proizvodima

Ako ti je prirodni pristup prekompliciran ili jednostavno želiš brže rješenje, možeš kupiti gotove proizvode za detoks u drogerijama ili specijaliziranim trgovinama. Ovi proizvodi se koriste drugačije. Za početak, nećeš ih morati držati sat vremena na tjemenu i nećeš trebati ispirati glavu octom sad završiš. Cijeli postupak ovisi od proizvođača do proizvođača, no neke stvari su svima iste:

Počni četkanjem kose da potakneš cirkulaciju. Nanesite proizvod za detoks direktno na vlasište. Nježno masiraj jagodicama prstiju 5-10 minuta. Ostavi da djeluje prema uputama (obično 15-30 minuta). Temeljito isperi mlakom vodom i nanesi hidratantni proizvod za njegu vlasišta.

K18 Peptide Prep detoksikacijski šampon za čišćenje

Kevin Murphy Maxi Wash detoksikacijski šampon za obnovu vlasišta

Bumble and bumble Bb. Sunday Shampoo detoksikacijski šampon za čišćenje

Koliko često trebaš raditi detoks?

Ako osjetiš da ti je kosa teža, da te glava svrbi ili da te tjeme zna boljeti, to su sve dobri znakovi da bi ti treba detoks. No kako ne bi došlo do tih simptoma, uvedi detoks u svoju hair-care rutinu. Koliko često ćeš raditi detoks ovisi o tvom tipu kose.

Masna kosa : jednom tjedno (koristi blaže proizvode).

: jednom tjedno (koristi blaže proizvode). Normalna kosa : svaka 2-3 tjedna.

: svaka 2-3 tjedna. Suha kosa: jednom mjesečno ili rjeđe.

