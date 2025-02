Libido, seksualni život i osjećaji prolaze kroz promjene u perimenopauzi i menopauzi, evo kako ih ublažiti

Da mi je netko u dvadesetima rekao koliko će mi se libido promijeniti u menopauzi, ne bih mu vjerovala. Iskreno, to mi je bila zadnja stvar na pameti sad kad sam u četrdesetima ušla u ovu fazu života, ali evo me... Bez filtera otkrivam svoje iskustvo pa možda nekome pomogne...

Prvo, totalna suša. Ne suša kao 'nemam vremena' ili 'nisam raspoložena' nego kao da mi mozak uopće ne registrira tu temu. Tjedni, mjeseci… Ništa. Kao da je netko ugasio prekidač. I onda, iz čista mira – bum! Sanjam najluđe stvari, probudim se sva uzbuđena, a nemam pojma odakle sad to.

Jedan dan osjećam se kao da mi je libido otišao na godišnji odmor bez povratka, a drugi dan me pogodi iz vedra neba i ne mogu se koncentrirati na ništa drugo. Hormoni mi igraju ping-pong s tijelom.

Ali znaš što je najluđe? Počela sam shvaćati da nije sve izgubljeno. Samo je… drugačije. Moram malo više slušati svoje tijelo, prilagoditi se, istražiti što mi sada paše. Mislim, kad se sjetim kako sam nekad funkcionirala – pa to je bila neka druga osoba!

Znam, naravno da sve te promjene utječu na samopouzdanje. Ponekad se pitam – hoću li se ikad više osjećati isto? Ali shvatila sam da možda ne trebam tražiti 'staro ja', nego otkriti što je novo. A to nije nužno loše.

Jesi li ti primijetila kakve promjene?

Menopauza nije samo fizička promjena – ona utječe na cijelo tijelo, um i emocije. Među najupečatljivijim promjenama koje mnoge žene dožive su oscilacije u libidu, seksualnom životu i emocionalnoj povezanosti. Dok neke primjećuju pad seksualne želje, druge prolaze kroz razdoblja naglih promjena, zbunjujućih osjećaja i preispitivanja vlastite ženstvenosti.

Dobra vijest? Iako su ove promjene prirodne, postoje načini da ih ublažimo i pronađemo novu ravnotežu – kako u vlastitom tijelu, tako i u partnerskom odnosu.

Kako budeš prolazila kroz predmenopauzu i približavala se menopauzi moguće je da ćeš primijetiti kako je tvoja želja za seksom sve slabija. S druge strane, postoje i žene koje će doživjeti upravo suprotno – libido će im biti veći nego prije. Naravno, glavni "krivac" za jedan i drugi simptom su naši hormoni.

Kako razina estrogena i testosterona opada, tijelo prolazi kroz niz reakcija koje mogu smanjiti seksualnu želju i učiniti intimnost manje spontanom. Suhoća rodnice, smanjena osjetljivost i promjene u cirkulaciji mogu utjecati na ugodu tijekom odnosa, dok emocionalne oscilacije mogu stvoriti osjećaj udaljenosti ili gubitka interesa.

U tome može pomoći Femiplant, biljni lijek koji se koristi za ublažavanje simptoma menopauze kao što su naleti vrućine i pojačano znojenje kako bi svakodnevnica bila ugodnija. No, hormoni nisu jedini faktor. Stres, nesanica, anksioznost i promjene u tijelu također mogu igrati veliku ulogu u tome kako se osjećamo i kako doživljavamo bliskost.

Predmenopauza je zapravo proces, prije menopauze, kroz koji prolazi žensko tijelo i može se javiti pet do deset godina ranije. Neke žene prve simptome mogu osjetiti i oko 40. rođendana. Naime, već ciklus bi mogao postati kaotičan te više nećeš sa sigurnošću moći izračunati kad će nastupiti menstruacija. Početak menopauze počinje kada prođe 12 mjeseci bez menstruacije. Godina dana bez mjesečnice je službeni početak menopauze - razdoblje intenzivnih fizičkih i psihičkih promjena za svaku ženu. S druge strane, pad u razini ženskih spolnih hormona može uzrokovati jednu zanimljivu pojavu – pojačati učinak muškog spolnog hormona. Ako je učinak testosterona u našem organizmu očitiji, tada je vjerojatno da će doći do suprotnog efekta - odnosno do povećanja libida.

Kako opet uživati u seksu?

Naravno, većina žena ipak želi imati ispunjen seksualni život koji je i dio zdravog i sretnog odnosa s partnerom. Postoji načini kako možeš ublažiti ovaj problem:

Budi otvorena – iskreno razgovaraj sa svojim partnerom o promjenama koje su nastupile. U nekim slučajevima može pomoći i razgovor s liječnikom koji će ispitati postoje li dodatni uzroci za probleme koji te muče, a liječnik u tom slučaju može propisati i adekvatnu terapiju. Ako su problemi s libidom počeli negativno utjecati na tvoj brak ili vezu, razmisli o savjetovanju za parove sa psihoterapeutom.

Fokusiraj se na zdrav život – budeš li se na pozitivan način fokusirala na svoje tijelo, osjećat će se bolje i opuštenije, a to može povećati tvoje seksualni apetit. Odaberi zdrav način prehrane i redovito vježbanje kako bi podigla svoje samopouzdanje i osjećala se dobro u vlastitom tijelu. Od toga ionako sve počinje.

Uravnotežena prehrana igra važnu ulogu - Ono što jedemo utječe i na naše seksualno zdravlje, a loša prehrana s puno šećera i zasićenih masti negativno će utjecati na raspoloženje i razinu energije pa samim time i na libido. Želiš li imati bolji seksualni život nakon menopauze, obogati svoju prehranu s obiljem zdravog voća i povrća. Osim toga, pokazalo se da hrana bogata antioksidansima, poput avokada, orašastih plodova i borovnica, može ojačati libido jer potiče cirkulaciju krvi.

Lubrikanti - ako je tvoj glavni problem suhoća vagine, jednostavno ga možeš riješiti upotrebom vaginalnog lubrikanta. Kad si već u shoppingu, možda bi mogla kupiti neku zanimljivu novu igračku za odrasle koja će malo začiniti atmosferu u spavaćoj sobi. Istraživanja su pokazala kako najmanje 45 posto žena u postmenopauzi smatra seks bolnim. Pad razine hormona utječe na tkivo rodnice i stidnice - gubi se elastičnost i vlažnost pa spolni odnosi mogu izazvati nelagodu i bol. Zbog toga se za što ugodnije seksualno iskustvo preporuča koristiti lubrikante, i to one na bazi silikona. Osim lubirkanata, korisne su i vaginalne hidratantne kreme koje ublažavaju suhoću vagine, a može ih prepisati ginekolog.

Kegelove vježbe - Liječnici preporučaju ženama Kegelove vježbe u bilo kojoj dobi, a osobito nakon menopauze. Imaju pozitivan učinak na zdravlje vagine te jačaju dno zdjelice, a redovito prakticiranje Kegelovih vježbi pomaže smanjiti rizik od bolnog seksa i inkontinencije.

Korištenje cimicifuge - Femiplant je biljni lijek koji sadrži suhi ekstrakt podanka cimicifuge i jedini je biljni lijek s cimicifugom pripremljen kao 40 postotni izopropanolni ekstrakt.

Upravo je ovaj ekstrakt najčešće proučavan oblik cimicifuge s potvrđenom učinkovitosti u borbi protiv simptoma koji mogu značajno umanjiti kvalitetu života žena u menopauzi. Za razliku od sličnih proizvoda, Femiplant ne sadrži estrogene niti ispoljava učinak sličan estrogenima, a prvi terapijski učinak vidljiv je nakon dva tjedna primjene. Kako se simptomi ublažavaju produljenom upotrebom, preporuča se uzimati Femiplant tijekom dužeg perioda, a uz konzultacije sa liječnikom nakon šest do 12 mjeseci primjene.

Podrškom partnera do nove intimnosti

Podrška partnera u periodu menopauze izuzetno je važna za očuvanje intimnosti i kvalitete veze. Menopauza donosi brojne fizičke i emocionalne promjene – hormonske oscilacije mogu uzrokovati smanjen libido, suhoću rodnice, promjene raspoloženja, nesanicu i anksioznost. U takvom periodu, razumijevanje, strpljenje i emotivna povezanost s partnerom igraju ključnu ulogu.

Nakon ulaska u menopauzu ženi je jako važna i podrška od strane partnera. Stoga je vrlo važno otvoreno i iskreno razgovarati o seksualnim problemima jer se na taj način održava intimnost. Veza se može ojačati i svakodnevnim fizičkim kontaktima – ljubljenjem i dodirima, nije sve u seksu.

