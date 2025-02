Ne, nije prerano ako ste u 30-ima. Donosimo sve istine i mitove o perimenopauzi

Legneš u krevet umorna kao da si trčala 10 kilometara, ali budiš se svaka dva sata, prvo moraš piškiti pa ti je hladno pa ti je vruće i na kraju se kupaš u vlastitom znoju... Više ti se ne da ni spavati pa ležiš u krevetu i pitaš se - što se točno promijenilo od jučer do danas? Imaš osjećaj da PMS traje cijeli ciklus koji više nema nikakvog plana ni rasporeda, dobila si 5 kilograma, a imaš i osjećaj da u zadnje vrijeme nisi 'sva svoja'...

Zvuči poznato? Draga, to je najvjerojatnije tvoja perimenopauza. I iako zvuči strašno, iako nas plaše da je to početak kraja u životu jedne lijepe, ženstvene, pametne, duhovite žene, zbilja nije tako. To je samo jedan od ciklusa života koji je nezaobilazan, a što više znamo o njemu, manje će nas mučiti. I znat ćemo kako ćemo si same pomoći. Za početak, da otvoreno pričamo o istinama, a ne mitovima, što perimenopauza i menopauza jesu, što donose i odnose te kako se nositi s njima.

Svatko ima svoje vrijeme

Iako se danas puno više govori o ženskom tijelu, žene još uvijek premalo znaju o ovom razdoblju u svom životu, a imaju i negativno mišljenje o njemu što svakako nije dobro. Žene polako izlaze iz fertilne dobi jer jajnici prestaju stvarati i oslobađati jajne stanice. U razdoblju perimenopauze proizvodi se manje spolnih hormona, estrogena i progesterona što u većoj ili manjoj mjeri utječe na svakodnevicu.

Nije to ništa strašno i ono što je danas najvažnije – živimo u vremenu kada možemo pomoći same sebi. Sve će žene prije ili kasnije proći tijekom razdoblja promjene pod nazivom perimenopauza, a to će rezultirati menopauzom – tvojom zadnjom mjesečnicom. U Hrvatskoj prosječna dob kada žene ulaze u menopauzu je u 51. godini, no od 2 do 4 posto žena će biti u menopauzi prije svoje 40. godine. No, za početak ponovimo što je točno perimenopauza, a što menopauza?

Što je perimenopauza, a što menopauza?

Ponovimo gradivo: Iako sve te promjene često nazivamo menopauzom, postoji razlika. Menopauza je razdoblje u koje žene ulaze kada godinu dana ili dulje nisu dobile mjesečnicu, dok je perimenopauza naziv za period tranzicije prije menopauze. Popratni simptomi promjene mogu se javiti i prije četrdesete, no najčešće se pojavljuju u srednjim i kasnim četrdesetima. Prema nekim podacima, neugodne znakove perimenopauze iskusit će tri četvrtine žena. Druge će biti svjesne da im hormoni više nisu na istom nivou kao prije ili da se tijekom noći češće bude zbog valova vrućine. Treće, pak, neće ni znati da im je tijelo zakoračilo u razdoblje promjene te da se približavaju zadnjoj menstruaciji.

Za vrijeme perimenopauze razina estrogena u tijelu oscilira, a zbog toga mnoge žene osjećaju valunge, smanjenu seksualnu želju, tjeskobu, suhoću rodnice, probleme sa spavanjem i promjene raspoloženja. Perimenopauza može trajati samo nekoliko mjeseci ili može trajati godinama, a žene je doživljavaju u različitim godinama: obično započinje u 40-ima, ali neke žene simptome mogu osjetiti već u srednjim 30-ima.

Foto: Shutterstock

Manje poznati simptomi perimenopauze

Kada žene razmišljaju o periodu perimenopauze uvijek su fokusirane na određene probleme. Odnosno misle da će se pojaviti valunzi, pospanost ili nesanica, promjene raspoloženja. Cimicifuga, biljka koja je temeljni sastojak Femiplanta, poznata je po svojoj učinkovitosti u ublažavanju simptoma perimenopauze i menopauze. Djeluje kao prirodna alternativa hormonskoj nadomjesnoj terapiji, posebno za žene koje traže biljni pristup upravljanju hormonalnim promjenama. Sadrži aktivne spojeve, poput triterpensaponina, koji mogu utjecati na termoregulacijski centar u mozgu, pomažući u smanjenju valova vrućine i noćnog znojenja – dva najčešća simptoma menopauze. No ovo nisu jedine nuspojave, mogu se pojaviti i izraženi plinovi. To je zato što, među ostalim nuspojavama, razdoblje perimenopauze i menopauze sa sobom donosi značajan porast probavnih i gastrointestinalnih problema. Neke žene se bore s refluksom, zatvorom, proljevom, nadutosti i plinovima. Ovi problemi mogu biti vrlo česti.

Često se prvo snižava proizvodnja progesterona, tako da žene imaju kraće cikluse i mogu se pojaviti problemi s plodnošću, preuranjenim hiperpigmentacijskim mrljama i nesanicom. No zbog estrogena razdražljivost postaje češća, kao i nadutost, osjetljivost dojki i magla u glavi.

Cimicifuga ne sadrži fitoestrogene i ne djeluje na estrogen-receptore u dojci ili maternici, čime je sigurnija opcija za žene koje izbjegavaju sintetičke hormone. Razina estrogena u tom periodu nepravilno se mijenja pa ga može biti više nego ranije i mogu se pojaviti bolovi u zglobovima, problemi s pamćenjem i verbalnim izražavanjem - većina ovih simptoma nestaje na početku menopauze kada menstruacija zauvijek nestaje.

Što se događa s mjesečnicom tijekom perimenopauze?

Na početku perimenopauze ciklus se ne mijenja, zbog čega mnoge žene simptome poput promjene raspoloženja ili probleme sa spavanjem ne mogu povezati s predmenopauzom. Uvijek je važno naglasiti da će svaka žena osjetiti različite znakove. Ciklus se smanjuje kod svake žene različito. No, za većinu žena će ciklusi postupno postajati kraći i rjeđi. Na primjer, mjesečnica se može pojavljivati svaka tri do četiri mjeseca ili dva puta godišnje. Ponekad žene koje imaju vrlo slabu menstruaciju mogu imati veće izljeve. Važno se uvijek konzultirati s liječnikom posebno ako se radi o jačim krvarenjima.

Foto: Shutterstock

Koja je veza između hormona stresa i perimenopauze?

Kortizol, poznat kao hormon stresa, ključan je za naše tijelo jer pomaže u regulaciji metabolizma, održavanju krvnog tlaka, razini šećera u krvi i reakcijama na stres. Proizvode ga nadbubrežne žlijezde, a njegova razina prirodno varira tijekom dana – najviša je ujutro, kako bi nas razbudila, a najniža navečer, pripremajući tijelo za san.

No, kortizol nije samo odgovor tijela na stres. Tijekom perimenopauze, prijelaznog razdoblja prije menopauze, hormonalne promjene utječu na njegovu proizvodnju i mogu izazvati neugodne simptome.

Tijekom perimenopauze mijenja se razina estrogena i progesterona; osjetiš da nisi 'sva svoja'

Foto: Pexels

Razina ključnih ženskih hormona – počinje fluktuirati. Estrogen igra važnu ulogu u regulaciji kortizola, djelujući kao svojevrsni "tampon" koji sprječava tijelo da prekomjerno reagira na stres. Kada razina estrogena opadne, tijelo postaje osjetljivije na stres, što može rezultirati povećanom proizvodnjom kortizola. Progesteron, koji prirodno smiruje živčani sustav, također se smanjuje tijekom perimenopauze, dodatno otežavajući upravljanje stresom i kortizolom.

Visoke razine kortizola mogu pogoršati simptome perimenopauze. To uključuje nesanicu, valunge, povećanu razdražljivost i debljanje, osobito u području trbuha. Osim toga, kortizol može oslabiti imunološki sustav, smanjiti gustoću kostiju i povećati rizik od osteoporoze, što je već problem u ovom razdoblju zbog smanjenja estrogena. Dugotrajno povišen kortizol također može negativno utjecati na kožu, uzrokujući brže starenje, i na mentalno zdravlje, povećavajući rizik od anksioznosti i depresije.

Perimenopauza je također razdoblje kada nadbubrežne žlijezde preuzimaju dio proizvodnje hormona koje su ranije proizvodili jajnici. Ako su nadbubrežne žlijezde već preopterećene zbog kroničnog stresa i visokog kortizola, simptomi perimenopauze mogu postati izraženiji.

Kako biste smanjili negativne učinke kortizola tijekom perimenopauze, ključno je upravljati stresom. Tehnike poput meditacije, dubokog disanja i joge mogu pomoći smiriti um i tijelo.

Kako perimenopauza utječe na veze s drugim ljudima?

Perimenopauza može značajno utjecati na odnose, bilo da se radi o romantičnim, obiteljskim ili prijateljskim vezama. Ovo razdoblje donosi fizičke, emocionalne i hormonalne promjene koje ne utječu samo na ženu, već i na njezino okruženje. Razumijevanje tih promjena i otvorena komunikacija ključni su za očuvanje kvalitetnih odnosa.

Jedan od najčešćih izazova u perimenopauzi su nagle promjene raspoloženja i emocionalna osjetljivost. Hormonalne fluktuacije mogu uzrokovati razdražljivost, tjeskobu ili čak depresiju. Žena može reagirati intenzivnije nego što je uobičajeno, što može dovesti do nesporazuma s partnerom, obitelji ili prijateljima. Ovi emocionalni izazovi ponekad ostavljaju okolinu zbunjenom, što može uzrokovati frustraciju s obje strane. Ključno je otvoreno razgovarati o onome što se događa i objasniti partneru ili bliskim osobama kako hormonalne promjene utječu na osjećaje i reakcije. Edukacija i podrška okoline mogu pomoći u stvaranju razumijevanja i smanjenju konflikata.

Kako perimenopauza utječe na vezu sa samom sobom?

Foto: Shutterstock

Perimenopauza također može biti razdoblje kada žene preispituju svoje prioritete i identitet. Promjena uloga, bilo na poslu, u obitelji ili u društvu, može izazvati osjećaj nesigurnosti ili potrebu za redefiniranjem vlastitog života. To može utjecati na odnose, osobito ako žena osjeti potrebu za više prostora ili vremena za sebe. I ovdje je ključno objasniti svojoj okolini da je ovo razdoblje prilagodbe i osobnog rasta.

Iako perimenopauza može donijeti izazove, ona također nudi priliku za produbljivanje odnosa. Otvoreni razgovori o tome što žena proživljava mogu ojačati povjerenje i razumijevanje u vezi. Partneri, obitelj i prijatelji mogu pružiti podršku, ali je važno da i žena bude svjesna svojih potreba te spremna potražiti pomoć kada je to potrebno. U konačnici, ovo razdoblje može biti prilika za jačanje veza, pod uvjetom da se s promjenama suočava zajednički i s empatijom.

Kako potvrditi da si u perimenopauzi?

Ako prepoznaješ ove simptome, možeš razgovarati sa svojim liječnikom. On može preporučiti:

Testiranje hormona: Provjerom razina FSH (folikulostimulirajući hormon), estradiola i AMH (anti-Müllerov hormon) može se procijeniti hormonalna aktivnost.

Provjerom razina FSH (folikulostimulirajući hormon), estradiola i AMH (anti-Müllerov hormon) može se procijeniti hormonalna aktivnost. Praćenje ciklusa: Vođenje dnevnika simptoma i promjena menstrualnog ciklusa.

Vođenje dnevnika simptoma i promjena menstrualnog ciklusa. Pregled štitnjače: Simptomi perimenopauze ponekad se preklapaju sa simptomima poremećaja štitnjače, pa je važno isključiti druge uzroke.

Kako si pomoći?

Ako simptomi ometaju tvoju svakodnevicu (npr. jaki valunzi, nesanica, promjene raspoloženja), savjetovanje s liječnikom može ti pomoći pronaći rješenja, poput:

Hormonske nadomjesne terapije (HNT)

Biljnih dodataka (poput cimicifuge )

) Promjena u prehrani i načinu života

Perimenopauza je prirodan dio života, ali uz prave informacije i podršku možeš ga proći lakše i s više razumijevanja prema svom tijelu.

Trebaš li i dalje koristiti kontracepciju?

Kontracepcija je često "sivo područje" perimenopauze. Liječnici savjetuju ženama da prestanu koristiti kontracepciju ovisno o njihovim godinama. Žene ispod pedeset godina trebale bi pričekati da dvije godine nemaju menstruaciju, a žene iznad pedeset godina jednu godinu. No, važno se savjetovati sa svojim liječnikom jer nekima se savjetuju da uzimaju niske doze kontracepcije, dok drugima da i dalje koriste kondome.

Važno je prihvatiti sebe i brinuti se o sebi

Foto: Pexels

Iskustvo svake žene u perimenopauzi je različito. Ponekad simptomi mogu negativno utjecati na svakodnevni život, dok neke žene nemaju probleme i ne primjećuju da im se tijelo mijenja. No možda jedan od najvećih problema je taj što se žene boje tog perioda jer očekuju valunge, nesanice, ali se također boje da će izgubiti ženstvenost i da će se jasno vidjeti ubrzano starenje.

Stoga je uvijek važno da se žene podsjete da je potrebno konzultirati se s ginekologom. Prepoznavanje simptoma i traženje pomoći ključno je za očuvanje kvalitete života, a onda i sreće.

Biljni lijekovi, poput Femiplanta, mogu igrati važnu ulogu u ublažavanju simptoma poput valova vrućine i hormonalne neravnoteže, podržavajući tijelo na prirodan način. Sastojci koje sadrže, poput cimicifuge pomažu kod ublažavanja tegoba perimenopauze. Ova biljka potječe iz Sjeverne Amerike gdje se koristila kod liječenja različitih tegoba, a Europa je prepoznaje u 19. stoljeću. Danas biljni lijek s ovim sastojkom pomaže ženama već nakon dva tjedna korištenja, a Femiplant ne sadrži estrogene niti ispoljava učinak sličan estrogenu.

Također, prihvaćanje promjene kao dio svoje ženstvenosti i mudrosti uz promjene životnog stila poput više vježbanja i zdrave prehrane mogu olakšati nuspojave, uključujući promjene raspoloženja i problema sa spavanjem. I ne zaboravite, prvo se pobrinite za sebe pa onda za sve druge.

Sadržaj nastao u suradnji Žena.hr native tima i Femiplanta.

S&B-FEMI-HR-02/25-ŽENAHR1