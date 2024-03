Je li se bolje tuširati ujutro ili navečer? Evo što kažu stručnjaci

Ljudi imaju različite navike pa se tako neki tuširaju ujutro, a drugi navečer. Ljubitelji večernjeg tuša pitaju se kako je moguće da netko nakon cijelog dana legne u krevet bez da se istuširao. S druge strane, ljubitelji jutarnjeg tuša uvjereni su da se tako lakše razbuđuju i da svježi ulaze u dan.

No tko je u pravu? Je li se bolje tuširati ujutro ili navečer. To je pitanje slično onome što je bilo prije: kokoš ili jaje? Svatko može izabrati dražu opciju, no stručnjaci su ipak uglavnom za večernje tuširanje.

Njime uklanjamo nečistoće, a to je posebno važno nakon napornog dana i tjelesne aktivnosti. Uz to, uvijek se važno redovito tuširati, no posebno to vrijedi ljeti kad se jače znojimo. Pa čak i ako više voliš jutarnje tuširanje, ne zaboravi prije spavanja barem oprati noge.

Prednosti večernjeg tuširanja

Također, večernje tuširanje odvaja dan od noći i našem mozgu šalje signal da je blizu vrijeme za spavanje. Najbolje se tuširati mlakim tušem jer vruća voda može isušiti kožu. Liječnica Aragona Giuseppe za portal Glamour kaže da tuširanje prije spavanja poboljšava kvalitetu sna te da je zato bolji izbor.

''Tijekom dana vaša kosa i koža može skupljati alergene i iritanse iz zraka te prljavštinu od kemikalija peludi i znoja. Izbjegnete li večernji tuš, te prljavštine možete prenijeti na posteljinu koja, u najgorem slučaju, izaziva svrbež, suhu i nadraženu kožu'', ističe liječnica. Osim toga, večernji tuš povećava unutarnju tjelesnu temperaturu što je važno želimo li brže utonuti u san.

Foto: Pexels

Stoga se poželjno tuširati tik prije sna, 30 minuta ili manje. Dakle, po mogućnosti mlaki tuš i u krevet!

Prednosti jutarnjeg tuširanja

A što je s jutarnjim tuširanjem? Pa i on ima prednosti. Može te razbuditi i pripremiti te za dan, ali važno je da si ostaviš dovoljno vremena za tuširanje, da koristiš nježna sredstva te da svakako hidratiziraš kožu. Nemoj zaboraviti nanijeti hidratantnu kremu. Sve u svemu, nije lako odgovoriti na pitanje što je bolje – večernje tuširanje temeljito će isprati sve nečistoće i opustiti te. S druge strane, tuš ujutro može te razbuditi, a ako je toplo, možeš lakše posušiti kosu na zraku. Naravno, ljeti!

Iako se savjetuje večernji tuš, sve je stvar izbora, no imaj na umu da se nije dobro prečesto tuširati i svakako treba izbjegavati vruću vodu. Što ti biraš – jutarnje ili večernje tuširanje?

POGLEDAJ VIDEO: KAKO PRAVILNO IZVESTI PLANK?